El ‘fracaso’ del sistema pensional chileno

En el debate sobre pensiones en Colombia se viene escuchando con cierta frecuencia un argumento escueto en contra del régimen de ahorro individual, según el cual el sistema chileno de pensiones simplemente fracasó.



Esta aseveración se lanza sin analizar en profundidad realmente qué está pasando en el país austral, cuáles son los resultados del sistema actual y cuáles las verdaderas opciones de reforma.

Incluso, el único argumento para decir que fracasó es que a mediados de 2016 se convocó una gran marcha en contra del sistema, pero omiten la historia posterior que registró convocatorias de proporciones minúsculas y en las que los líderes de los grupos convocantes hicieron perder miles de millones de pesos chilenos a una importante proporción de trabajadores con consejos financieros sin sustento técnico.



Además, en esta línea, si una marcha equivale al fracaso de un sistema, prácticamente todos los sistemas del mundo, y todos los sectores (educación, salud, vivienda) habrían fracasado, pues las marchas son parte central de las democracias liberales.



Por lo anterior, es esencial analizar el caso chileno bajo medidas objetivas que permitan un debate técnico para analizar los cambios que podrían introducirse para mejorar dicho sistema. En primera instancia, es útil mirar los índices que se han desarrollado para calificar y comparar los sistemas pensionales en el mundo, siendo los más reconocidos el Melbourne Index de Mercer, y el de Allianz. En ambos Chile sale en el top 10.



Estos resultados se basan en que hoy la cobertura pensional en Chile, entendida como los adultos mayores con acceso a pensión, equivale al 77% (Colombia 23%), mientras el gasto público en pensiones es apenas de 3,1% (Colombia 4,2%, incluyendo el programa Colombia Mayor).



Pero estos no son los resultados más relevantes, pues, a diferencia de lo que pasa en Colombia, este gasto público está focalizado correctamente en la población más vulnerable, por lo que la pobreza monetaria en los adultos mayores, para 2017, era apenas de 4,5%. Esto gracias a un programa equivalente al de Colombia Mayor en nuestro país y que en Chile se financia con impuestos generales.



Asegurar, sin sonrojarse, que el sistema chileno fracasó, cuando los adultos mayores en Chile son el grupo poblacional con menor pobreza luce como un sinsentido, y estas cifras lo que muestran es un sistema que ha logrado un objetivo sumamente importante en materia social, reflejo de algo que nos guía a los economistas en nuestro quehacer, pues con un gasto público por debajo de la OECD, y de los países latinoamericanos, ha logrado prácticamente erradicar la pobreza en la vejez.



Ahora el sistema chileno no es perfecto, ninguno lo es, y por supuesto necesita ajustes para mejorar su funcionamiento y ahí entran las opciones de reforma que se están analizando.



Lo primero es contextualizar la reforma. En el caso chileno la tasa de aporte a las cuentas individuales se mantuvo constante en 10% desde inicios de los 80 con la creación del sistema; este nivel de ahorro tiene que aumentar pues cuan más alto, mayor la pensión.



Es precisamente esto el corazón de la reforma: aumentar en 4 p.p. la cotización mensual. Este aumento seguirá siendo propiedad de los afiliados, pues dentro de las reformas que se discuten, ninguna, léase bien, ninguna, está contemplando un pilar de reparto, pues hay plena conciencia de que esto es inviable por la transición demográfica y la informalidad laboral.



De implementarse, esto solo se traduciría en mayor demanda de recursos públicos mal focalizados. En otras palabras, la propuesta es mantener el sistema actual, pero con un nivel de ahorro mayor, esto se propone porque el ahorro pensional es y será la variable más importante para poder dar más y mejores pensiones, no solo a esta generación de trabajadores, sino también a las generaciones venideras.



En Colombia tenemos que aprender de los (pocos) errores del caso chileno, pero sobre todo hay mucho más que aprender de las buenas decisiones que se han tomado en país austral y ojalá en pocos años podamos decir que en Colombia tenemos un sistema sostenible sin adultos mayores en la pobreza. Ese será siempre el objetivo más importante.



Jorge Llano

Vicepresidente Asofondos