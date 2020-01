El Gobierno les cumple a adultos mayores

La Ley de Crecimiento Económico, sancionada el pasado 27 de diciembre, contempla la reducción gradual de la cotización mensual en salud a cargo de los pensionados para 2020 y 2021.



El pasado 18 de enero, socializamos en Medellín, con el presidente Iván Duque, la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, que modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la cotización mensual en salud del régimen contributivo a cargo de los pensionados.

Cumpliendo con el propósito del gobierno nacional de favorecer a los pensionados de menores ingresos, a partir del pasado 1 de enero de 2020, se reduce la cotización en salud para los pensionados que devengan hasta dos salarios mínimos, así: para quienes devengan un salario mínimo, la cotización pasa del 12% al 8%, generando un ahorro mensual de 35.112 pesos, para un total de 420.000 pesos al año; los que reciben hasta dos salarios mínimos pasarán del 12% al 10% y desde el mes de enero de 2022, los que devengan un salario mínimo verán una nueva reducción del 8% al 4%, generando un ahorro de unos 840.000 pesos anuales, casi una mesada extra.



Es importante aclarar, que algunas nóminas se pagan de manera anticipada por lo que a quienes en el mes de diciembre les descontaron el aporte del mes de enero sin que se haya hecho la reducción, la entidad pagadora de la pensión deberá hacerle la respectiva devolución.



Estas disminuciones buscan la construcción de equidad, y beneficiarán a un total de 1,4 millones de pensionados en el país.



El gobierno nacional vela por el bienestar y los derechos de los adultos mayores más vulnerables, para que logren disfrutar de una mejor calidad de vida en su etapa de retiro.

La reducción del aporte a salud les va a permitir a los pensionados mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.



Por lo tanto y con el compromiso social que tiene el Estado de buscar alternativas para mejorar las condiciones de los adultos mayores, la reducción gradual del aporte del 12 al 4 por ciento en salud es una medida razonable, que se adecúa a los principios de protección especial de los pensionados, quienes ya no tienen la capacidad productiva que ostentaban en su etapa laboral.



Por otra parte, con el programa Colombia Mayor también pretendemos llegar a las personas de la tercera edad que no disfrutan de una pensión, buscando ofrecerles un alivio económico que mejore sus condiciones de vida.



El programa cerró el 2019 con 1’675.462 adultos mayores beneficiarios, logrando un crecimiento del 10,34 %, gracias a la creación de más de 150 mil cupos desde el inicio de este Gobierno.



Para este 2020, el programa ampliará su cobertura en ciento veinte y cinco mil nuevos cupos.



Estamos cumpliéndoles a nuestros adultos mayores, en especial a aquellos que no reciben ninguna mesada pensional y a los que reciben entre uno y dos salarios mínimos mensuales.



Garantizarles mejores condiciones de vida y mejores ingresos a quienes nos entregaron a lo largo de su vida su trabajo y su esfuerzo es nuestra prioridad.



Alicia Arango Olmos

Ministra de Trabajo