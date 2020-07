El histórico acuerdo europeo

El acuerdo logrado por los países de la Unión Europea es histórico desde muchos puntos de vista. Sobre todo al incluir la creación de un fondo de recuperación económica de 750,000 millones de Euros financiado por deuda conjunta; un hecho nunca visto en la historia común europea. Más de la mitad se desembolsará en forma de subvenciones, y el restante en préstamos con bajas tasas de interés. La distribución se hará con base en cifras de desempleo e ingreso per cápita.



Cifras, que hace solo unos cuatro meses nadie se hubiera imaginado. Y, al tratarse de una deuda solidaria común, representa un cambio radical frente a la posición anterior de Alemania y los otros países “ricos”. Se trata de un paquete que representa casi el 5% del PIB de estas naciones.



En magnitud, el plan se acerca al destinado por el gobierno de los EE.UU., y señala apoyos a los países mediterráneos como Italia y España, que recibirán aportes sustanciales. Esto era lo que se venía demandando por los países más pequeños y con menor ingreso desde el inicio de la pandemia. El haberlo logrado después de largas negociaciones es un éxito de la, que hace poco, parecía una moribunda Unión Europea. Se trata de una forma de Plan Marshall entre los países europeos, destinado a financiar de manera contundente la recuperación en el corto plazo.



Sin embargo, para lograr este acuerdo se hicieron concesiones que pueden ser costosas para el futuro europeo. Los llamados países “frugales” (Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia) no cedieron frente al descuento a su contribución al presupuesto, lograron una reducción en las ayudas directas, y tienen control de autorización de estas. Esa aprobación final puede generar duros conflictos entre los países.



No queda claro como se repagará la deuda a futuro. Por ahora, solo se aprobó aumentar ingresos a través de impuestos a empresas de tecnología digital, creando un conflicto directo con los EE.UU. y se fijaron tributos adicionales a importaciones con impacto ecológico. Otros aspectos de preocupación incluyen, por un lado, recortes en el presupuesto que se centran en áreas de mayor importancia hacia el futuro como investigación, salud pública, y transición frente al cambio climático.



El otro, se relaciona con el respeto al Estado de Derecho, como condicionalidad para los desembolsos, dirigido a países con gobiernos extremistas como Polonia y Hungría. Sin embargo, para evitar el veto de estos países, ese aspecto quedo redactado de una manera diluida, que difícilmente podrá ser aplicado para evitar posiciones antidemocráticas de estos regímenes.



A pesar de las críticas, se trata de un acuerdo que representa el pragmatismo y la necesidad de la expansión fiscal para solventar la crisis inmediata. Los líderes europeos mostraron de nuevo que la paz, lograda en los últimos 70 años, es su principal valor y la deben defender. Ojalá, a nivel global. Ese acuerdo europeo se ve reflejado en otros acuerdos de aportes financiados con deuda a los países emergentes, como América Latina. La paz es un valor mundial, no solo europeo, y su principal enemigo es la pobreza y la falta de oportunidades.



Rafael Herz

Analista Internacional.

rherz@acp.com.co