El liderazgo femenino requiere autenticidad

El último estudio de Mujeres Trabajadoras en el Sector Salud del PNUD y Mpodera, devela que, por cada mil mujeres en proceso de formación, solo el 48,3 por ciento tiene un título de especialización.

Una cifra en negativo que impacta en el salario, el desarrollo, la formación y el liderazgo de la mujer dentro del sector, pero que también representa el reto frente a la necesidad de trabajar por una equidad en el sector y lograr roles protagónicos. Un desafío que comienza desde nosotras mismas.



Desde mi experiencia lograr un lugar protagónico dentro de la industria no ha sido fácil, pero es evidente que no es imposible.



En este camino me di cuenta de que nos esforzamos como mujeres a defender inclusión como la manera de transformar y humanizar los entornos laborales y en esa medida procuramos fomentar que nuestros colaboradores puedan ser la mejor versión de sí mismos, plenos y auténticos.



¡Pero no nos damos cuenta de que para inspirar y lograr el liderazgo que queremos debemos comenzar por hacer primero todo lo que podamos por nosotras mismas y sobre todo creérnosla!



Siempre me ha llamado la atención como nosotras nos convertimos en nuestro peor enemigo. Caemos en el síndrome del impostor porque sentimos que nada es suficiente, nos dejamos llevar por estándares de perfección que solo nos limitan y nos hace pensar que la suerte nos ha dado lo que tenemos, sin mirar los esfuerzos y camino recorrido.

Ahora bien, existen iniciativas corporativas que más allá de quedarse sobre alguna presentación empresarial.



Del mismo modo contribuimos a cerrar la brecha de género con un 64 por ciento de colaboradores mujeres y 61 por ciento de los cargos de liderazgo son ocupados por ellas.

Tener un propósito. No es necesario ser perfecta, si autentica y apoyarnos mucho entre nosotras mismas.



Hay entornos como el de Novo que contribuyen a esto, pero si no también es posible lograrlo si estamos convencidas y encontramos equilibrio en nuestra vida.

Fomentar la equidad de género es primordial para eliminar las brechas en el sector salud. Pero esto sólo se logrará si hacemos un trabajo mancomunado con las demás farmacéuticas, entidades educativas y el Estado.



Es importante que repensemos el rol y el significado de ser mujer, los sesgos de género en el sector generan efectos negativos no solo para las mujeres sino para la economía, el desarrollo humano, y las sociedades en general.



Es hora de formular políticas públicas que permitan avanzar en la igualdad, y de esta manera incidir en el bienestar general de la población.



¡Nosotras si tenemos un rol clave para el desarrollo sostenible y humano!

Patricia Field de León



Gerente General de Novo Nordisk Colombia.