El ‘Orejón’ y la distribución

En 1986 Bavaria sacó al aire un icónico comercial que se convirtió en su imagen durante una década. En un pueblo lejano, que bien podría ser en Cundinamarca, Boyacá o cualquier parte alta de un departamento cafetero, se reunían todos los personajes del pueblo -la banda, el borracho, el cura, los enamorados, etc.- a esperar un acontecimiento.

El ‘Orejón’, un verdadero chamán con la habilidad de saber exactamente el momento en el que llegaba el acontecimiento, ponía su oreja sobre la tierra para anunciar la llegada del camión de la cerveza y, por ende, de la fiesta.



El comercial es una pieza maestra de la publicidad, esta no es una columna sobre mercadeo, es sobre distribución y riesgo. Y el hecho de que en los 90 Bavaria se preciara de llevar sus productos a todos los rincones del país y de que convirtiera esta afirmación en el eje de su posicionamiento, no es menor. Y es que lograr una distribución nacional antes de la firma del acuerdo de paz, era tremenda hazaña.



Hasta hace poco, una de las particularidades de la industria de consumo masivo en Colombia era que no tenían control total de la distribución.



Las empresas, siguiendo el modelo que había popularizado Bavaria, tercerizaban la distribución para lidiar con los riesgos asociados a moverse por un país en pleno conflicto. Los distribuidores corrían menos riesgos y podían ganar más plata al ir por cuenta propia, que como empleados de una empresa.



Este esquema implicaba que las empresas dejaban de tener información sobre su cliente final, un gran sacrificio que permite dimensionar el nivel de riesgo que estaban evitando.



La distribución semi tercerizada, por ponerle un nombre a esta figura, en la que había una exclusividad tácita -por el volumen de carga que se le daba a cada distribuidor, por el alcance del territorio que se le asignaba y por la profundidad de la relación comercial- les permitía a los productores de bienes de consumo masivo llegar a todas las tiendas del país y a los distribuidores, montar sus propias empresas.



La tendencia hoy en día, liderada incluso por el mismo Bavaria con su plataforma Bees, es volver a centralizar la distribución. El valor de la información es infinito, y en un mundo en el que la capacidad de competir viene de los datos, controlar la distribución es la herramienta más expedita para conocer más y mejor al cliente.



Ahora, este esquema solo funciona bajo el supuesto que la variable riesgo por conflicto no existe. De seguir complicándose la situación de orden público, las empresas volverán a evaluar los riesgos y reconsiderarán sus esquemas de distribución, mudándonos de nuevo a los tiempos del ‘Orejón’, en los que la llegada de la cerveza no se controlaba por un app, sino por el ritual místico de poner la oreja sobre la tierra.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Decana Escuela de Administración Universidad Eafit