En los últimos años han entrado nuevas soluciones financieras al mercado. Como es natural, la dinámica competitiva del sector incluye una disputa por el anhelado primer lugar, en el que no faltan declaraciones al estilo “Somos la primera opción totalmente digital” o “Somos el primer neobanco del país”.

En 2016 lanzamos Nequi con una solución 100% digital para manejar la plata en Colombia. Ofrecimos un core de servicios gratuito y, por primera vez, la gente pudo hacer cosas como enviar la plata a cualquier lugar del país e incluso, sacarla en cajeros electrónicos, sin costo. También abrimos funciones como los Bolsillos, las Metas de Ahorro y el Colchón, que le permitieron a la gente organizar la plata a su ritmo.



Concebimos Nequi en función del usuario: para materializar este proyecto, tuvimos que dejar viejas ideas y modos de hacer. Como no había referencias en el sector, adoptamos el nombre de Neobanco.



Cinco años después, cerca de una decena de aplicaciones han entrado al mercado, para beneficio del usuario. Desde Nequi, celebramos el crecimiento de un sector que ayudamos a crear y desconfiamos de toda aspiración a un primer lugar, por tres razones:



La primera: creemos que nada en el mundo de la tecnología ha nacido por generación espontánea.



Toda innovación se debe, por un lado, a un servicio que la precedió, y por el otro, a un diálogo constante con el mercado. Atrás quedó la era en la que creíamos en los genios únicos que llegaban a cambiarlo todo. La creación en el universo tech está basada en mejorar lo que existe y en entender a nuestros usuarios.



Esto nos lleva a la segunda razón. En el caso de Nequi, han sido l@s usuarios quienes nos han dado las pautas sobre qué tipo de servicios quieren. Nuestra innovación se debe a que escuchamos a quienes nos usan.



Acompañamos a nuestros usuarios para que tengan una mejor relación con la plata y no solo para venderles servicios. Creamos productos basados en su retroalimentación y necesidades. Un ejemplo de ello fue nuestra primera oferta de crédito, el Salvavidas: un préstamo cuyos montos y plazos fueron definidos con quienes usan Nequi, que acompañamos con una oferta de contenidos en finanzas personales.



La tercera razón es que, buscar a toda costa ese primer lugar suele hacernos olvidar de lo esencial: nuestros usuarios. Fueron las personas aburridas de las opciones tradicionales, las que abrieron un espacio para que existiera Nequi.



Por eso, no queremos ser los primeros, sino acompañar a tantas personas como podamos. En acompañar y en competir hay dos visiones de la vida diferentes. No podemos hacer ambas cosas a la vez.



Desde Nequi, saludamos la llegada de nuevas opciones y anunciamos nuestro desinterés por el primer lugar que es, al fin de cuentas, una etiqueta. En vez de eso, seguiremos buscando la preferencia de l@s usuari@s, a través de una oferta integral y consolidada de servicios cotidianos para que puedan manejar la plata #A Su Ritmo.



Pilar Correa

Gerente de producto de Nequi