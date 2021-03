El riesgo ruso

La economía de Estados Unidos tiene proyectados crecimientos por encima del 4% para este año, y el Federal Reserve empezó a preocuparse por la inflación.



En ese sentido, se viene vislumbrando un inicio de alzas en las tasas de interés para evitar un sobre calentamiento de la economía. Los riesgos a este optimismo de crecimiento económico provienen de las relaciones internacionales.



Por un lado, está China. La creciente influencia de China en temas económicos a nivel mundial, imponen un reto para la nueva administración americana.



El mismo partido demócrata ha solicitado que el presidente Biden continúe y fortalezca una posición fuerte y que se profundice una política comercial que limite el expansionismo chino y que "recupere" la posición de los EE.UU. como líder económico mundial.



Pero el riesgo que recobra cada vez más fuerza es Rusia. El recién elegido presidente de la Unión americana, acaba responder de manera afirmativa a una pregunta sobre si consideraba a Putin como un “asesino”.



Esto en el contexto del recién publicado informe de inteligencia, que reitera que Rusia buscó influir en las recientes elecciones en los EE.UU. a favor de Trump. Lo anterior, a través de generar desestabilización creando inconformismo generalizado.



Pero la influencia de Rusia a través de información tergiversada no se limita a los EE.UU. En Europa, se expande el canal oficial del régimen ruso llamado RT, que difunde noticias para atacar al régimen de Ucrania y defender su política de invasión en ese país.



Lo grave es que usa imágenes de películas de ficción como si fueran documentales gráficos de la situación en ese país. Y a su vez, miente al citar fuentes de supuestas declaraciones de centros de investigación occidentales para sustentar su nueva política de armamentismo nuclear.



En varios países, a través de falsas noticias en redes, Rusia influye en elecciones apoyando candidatos populistas y cuyo principal interés es la polarización. Al igual, defiende sus intereses económicos al buscar, por ejemplo, que no se produzca más gas a nivel mundial que pueda aumentar la oferta, y reducir así el precio del principal producto de exportación de la Federación rusa.



El régimen de Putin sustenta su política exterior con el uso de redes sociales y medios de comunicación difundiendo información falsa. Esto puede ser el mayor riesgo para una recuperación económica mundial.



Detrás de esto, está el interés de Putin de generar zozobra y defender intereses políticos y económicos propios. Urge que esto se pueda desenmascarar de manera clara, pero ojalá no redunde en conflictos que resulten en una nueva guerra fría. La declaración de Biden de que Putin “tendrá que pagar las consecuencias de sus actuaciones”, entendible pero genera incertidumbre en ese sentido.



Ese escalamiento del conflicto sería una mala noticia en el marco del optimismo que genera la recuperación económica de los EE. UU., y el potencial que significa para el crecimiento de países emergentes a través del jalonamiento de la economía mundial.



Rafael Herz

Analista Internacional

rsherz@hotmail.com