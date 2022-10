¡El tiempo del gas natural es ahora!

Durante la instalación del Congreso Naturgas 2022, la semana pasada, el presidente Gustavo Petro manifestó que “Hoy es el tiempo del gas”, “El gas cabe y cabrá en el lugar que disminuya las emisiones de dióxido de carbono y abarate costos” ¡Enhorabuena estas declaraciones del Presidente! El gas natural puede inyectar estabilidad, no solo a Colombia, también al hemisferio y al mundo durante la peor crisis energética global en 50 años, que ha causado inflación, inseguridad alimentaria y pobreza energética, golpeando a consumidores y provocando caos en muchos países, especialmente en las economías más vulnerables.

Por eso mantener la seguridad energética del país se vuelve una prioridad, y eso solo es posible si seguimos explorando. No se puede tampoco olvidar que el principal insumo de los fertilizantes a nivel mundial es el gas natural y Colombia hoy no produce urea, por lo cual dependemos de importaciones casi en su totalidad de Rusia, EE. UU. y China, exponiéndonos a gran volatilidad de precios, como se ha observado incluso antes de la guerra en Ucrania. Europa ha reducido la producción de fertilizantes en un 70% con respecto al año pasado. Sin fertilizantes de fabricación industrial, no es posible alimentar ni a la mitad de la población actual del planeta.



Para alcanzar las metas de incremento de la producción agrícola del actual gobierno, se requieren 8 Tera Pies Cúbicos de gas natural para ser autosuficientes en la producción de fertilizantes, más del doble de todas las reservas probadas actuales. Por eso, es fundamental darle continuidad a largo plazo a los contratos de exploración y producción.

“Claramente, en cualquier escenario realista de descarbonización gradual, el gas natural seguirá siendo uno de los pilares del suministro de energía mundial y europeo durante la próxima generación y la única incertidumbre es cómo será su futuro a largo plazo”, expresó hace poco el científico y analista político Vaclav Smil.



No se puede poner en riesgo la seguridad energética de Colombia ni mucho menos la calidad de vida de los cerca de 36 millones de colombianos, en su gran mayoría de estratos 1, 2 y 3, que hoy se benefician de este energético limpio y económico en sus hogares. Tampoco se puede desconocer que el gas natural es clave para avanzar en una “transición justa, participativa, eficiente y sustentable”, como acertadamente lo viene reiterando la Ministra de Minas y Energía. Siendo consecuentes, eso debería traducirse en continuar con la actividad exploratoria para garantizar gas natural a largo plazo. Si bien las reservas alcanzan para 11,4 años de autosuficiencia, la información que aportan estudios geológicos del Estado, identifican recursos en áreas no asignadas que, sumados a los identificados por las compañías, revelan un potencial de reservas hasta de 60 tera pies cúbicos, suficiente para un siglo, con miras también a la exportación.



Nuestra industria es aliada de una transición soportada en renovables no convencionales, y respaldo en firme del gas natural. ¡Que nuestro legado a las futuras generaciones sea dejarles seguridad energética y seguridad alimentaria por un siglo!



Luz Stella Murgas

Presidenta de Naturgas