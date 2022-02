El valor social, económico y cultural de las tiendas de barrio

Han sido dos años de dura crisis para las empresas especialmente para las Pymes que por el peso que tienen en las economías latinoamericanas ha significado para muchas familias poner fin a sueños. Para las tiendas de barrio, tan icónicas en Latinoamérica, que son motor de desarrollo económico local, el embate de la pandemia se sintió como en ningún otro sector.

Según sondeos de Fenalco un 40% del total de tiendas en el país, se vieron obligadas a cerrar definitivamente o a cesar operaciones transitoriamente ya fuese por desconocimiento y falta de claridad sobre la regulación, temor al contagio de covid-19, permisos de movilización y/o falta de inventarios.



De acuerdo con cifras de Fenalco, existen más de 500 mil tiendas de barrio en Colombia. De ese total, la mitad son operadas por mujeres. Negocios que mantienen la economía activa y forman parte de nuestra cultura. Y, que a pesar de todo lo que hasta aquí hemos hecho, están en riesgo de desaparecer.



Por eso, desde Coca-Cola decidimos no ser ajenos a esta realidad y diseñamos una serie de iniciativas hechas a la medida de los países donde operamos. Nuestras iniciativas han tenido como objetivo atender las necesidades de los tenderos a través de procesos innovadores que les permita generar mayor tráfico, modernizar el servicio y procurar por la sostenibilidad.



Por darles algunos ejemplos de estas iniciativas: en 2020, lanzamos el programa Mi Tienda Abierta, Mi Tienda Segura para apoyar a más de 214.000 comercios locales. Un mes después de lanzada la campaña en compañía de Fenalco y otras empresas del sector, se obtuvo como resultado una reactivación del 42,3% de aquellas tiendas que no habían podido operar en la pandemia.



Para 2021 la compañía siguió apoyando a través de Pequeños Gigantes, donde no solo hicimos un homenaje al tendero, sino que promovimos capacitaciones, procesos de digitalización y suministro de equipo, que permitieron a miles de tiendas y mejorar sus negocios. Capacitamos 20.000 comerciantes en la región latinoamericana y la meta para el 2022 es llegar a los 150.000.



En Colombia, Coca-Cola Company ha capacitado a 4.418 tenderas desde el 2019 con el programa Emprendamos Juntas, lo que les ha brindado las herramientas necesarias para poder administrar su negocio de manera eficiente; se espera capacitar a 6.000 más para el final de 2022.



Recientemente, lanzamos Ruta Tenderos, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y con Coca-Cola Femsa, para capacitar sin costos a 1.000 tenderos y tenderas en Bogotá, en el manejo de cuentas, servicio al cliente, contabilidad y pago de impuestos, manejo de inventarios y mercadeo, entre otros temas.



En 2022 queremos estar cerca de los tenderos y motivarlos a que sigan operando sus negocios aun en tiempos difíciles. Adicionalmente, invitar a que los consumidores y sus comunidades aledañas, arropen estos emprendedores para que puedan seguir operando. Desde Coca-Cola queremos que ninguna tienda corra el riesgo de desaparecer.



DANIEL SUÁREZ

Director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Company para Latinoamérica Centro