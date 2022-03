El verdadero propósito de la tecnología

Aunque para la mayoría de los colombianos el nombre de Enrique Orentive es desconocido, para muchos yopaleños, en cambio, es el joven responsable de haber salvado la vida de cientos de familias en su ciudad natal durante los momentos más difíciles de la pandemia en 2020. Lo hizo con la ayuda de sus hermanos y de un celular Xiaomi, a través del cual logró difundir una exitosa campaña en redes sociales para recolectar la mayor cantidad de alimentos posible, con el objetivo de llevarles un mercado a las familias más necesitadas de Yopal.



Como Enrique, fueron muchas las personas que lograron generar un impacto positivo durante estos tiempos difíciles. No obstante, la historia de este joven es especial, pues refleja perfectamente los valores de nuestra compañía y el propósito por el cual fue creada en 2010: ofrecer los productos más asombrosos y accesibles de la industria para que millones de personas en todo el mundo puedan tener la oportunidad de mejorar y transformar su vida y las de su entorno.



Gracias a este propósito genuino y honesto, hemos logrado llevar nuestra filosofía de ‘innovación para todos’ a más de 6 países en América Latina; democratizando así el acceso a la tecnología de punta, para que la gente que históricamente ha sido excluida de estos avances, pueda disfrutar de una vida mejor, sin comprometer su estabilidad económica o la de su familia.



De acuerdo con la ONU, actualmente hay 3.600 millones de personas en el mundo que no cuentan con acceso a Internet u otras herramientas tecnológicas. Una situación que repercute en su calidad de vida, y que, atenta contra la meta global de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para superar desafíos sistémicos como hambre, pobreza y cambio climático.



En este escenario, las empresas tecnológicas pueden desempeñar un papel importante, empezando por ofrecer productos a precios asequibles para democratizar el acceso a la tecnología.



En el caso de Xiaomi, esto ha sido posible gracias a un compromiso institucional de no obtener más del 5% de beneficio neto por cada dispositivo vendido, con el fin de destinar la mayor cantidad de recursos posible a la investigación y del desarrollo (I+D) de productos cada vez más innovadores. Asimismo, nos esforzamos por mantener una estrecha relación con nuestros fans y seguidores, para seguir ofreciéndoles la tecnología que realmente necesitan, al tiempo que nos ayudan a llevar nuestro mensaje de “innovación para todos” a todas los rincones del mundo, pues sabemos que son ellos nuestros embajadores más valiosos.



Gracias a estos y otros esfuerzos, en 2021, nos convertimos en la marca número uno de Colombia en despachos de teléfonos inteligentes, según la firma Canalys. Un gran reconocimiento que demuestra el lugar especial que nos hemos ganado en la mente y el corazón de los colombianos, pero que lejos de conformarnos, nos motiva a seguir trabajando día a día en el cumplimiento de nuestra promesa de cambiar la vida de las personas en el país por medio de la tecnología más innovadora y accesible. Si este no es el verdadero propósito de la tecnología, ¿entonces, cuál es?



MICHAEL FENG

​country manager de Xiaomi Colombia