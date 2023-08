Mucho se ha dicho recientemente sobre la aparición de la Inteligencia Artificial - IA, Chat GPT y su alcance, pero, sobre todo, sobre el papel que los humanos tendremos ante la inminente llegada de la IA a nuestras vidas, y con ello, el sinnúmero de actividades que son susceptibles de cambiar con el uso de esa herramienta.

Con la velocidad que el mundo se mueve, no se puede desconocer la importancia de la IA, en particular para las empresas, en donde las nuevas tecnologías tienen un amplio campo de aplicación para diferentes industrias.



Y es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿Qué rol va a jugar la IA en las empresas? Como expertos dedicados a implementar estas soluciones, la IA permitirá empoderar a los humanos. Muchas actividades desarrolladas por humanos cambiarán, pero será necesaria su intervención en los procesos.



Vale la pena recordar primero que la IA busca mejorar las contribuciones y capacidades que tenemos los seres humanos, alimentada por nuestras creaciones intelectuales. Para el caso de GPT, toda la información debe ser supervisada y cargada en el sistema, pero necesita un contexto, un criterio, para que al final el procesamiento sea realmente inteligente, y este proceso es creado por humanos.



Si bien muchas actividades pueden ser susceptibles de automatizarse, dependerá de las empresas lograr la convivencia de la IA y el trabajo humano.



Hay que empezar preguntándose cómo: ¿Cuál es mi objetivo principal al usar la IA en mis procesos: empoderar al humano para que su trabajo sea más eficiente o reducir empleos?



Tres palabras serán claves en esta experiencia: empoderar, transformar y evolucionar.



Empecemos por el papel de la empresa. Aquellas que han entendido que el papel de la IA pasa por primero empoderar al humano para desarrollar de manera más eficiente sus actividades y que este humano es fundamental para que la IA funcione como se requiere, logran ser mucho más exitosas y cumplir sus propósitos. La siguiente depende de los humanos: la transformación. Si bien muchas actividades son susceptibles de automatizarse, no todos los procesos pueden hacerlo 100%. Le corresponde al humano transformarse generando otras habilidades y actualizarse para estar a la altura de los nuevos desafíos.



La tercera clave depende de todos los actores del proceso. Se trata de evolucionar: Entender los objetivos, levantar la información necesaria para alimentar la IA, contar con un socio tecnológico que aterrice las ideas y resuelva con su experiencia los problemas, pasar por las etapas de prueba y error, y pulir las soluciones hasta llevarlas a la realidad, serán fundamentales. Pero sobre todo, generar victorias tempranas con un cambio de cultura organizacional desde arriba hacia abajo en las organizaciones, que permita entender la importancia de los nuevos procesos y en particular su finalidad.



Ignasi Puit