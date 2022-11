Emprendamos y aprendamos

¿Sabían que las mujeres ganamos 36% menos que los hombres, aun ocupando los mismos puestos? De acuerdo con la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), aunque existen algunos avances en materia de equidad e igualdad de salarios, para los cargos de alta gerencia, en promedio los hombres están ganando 36% más que nosotras.

Lo positivo, aunque no sea el ideal, es lo que podemos hacer para sobresalir en un panorama económico desafiante y competitivo que crece día a día, mientras poco a poco mejoran nuestras condiciones de género.



Según datos de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en los primeros meses de este año nacieron 70.318 empresas de personas naturales constituidas por mujeres, lo que representa un crecimiento del 82% frente al 2021.

Y aunque esto se debe a las condiciones de desarrollo económico de los países de Latinoamérica, en Colombia sabemos cómo salir adelante a pesar de las circunstancias y es admirable esa capacidad resolutiva de nuestras mujeres. Por ello, con orgullo debemos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora este 19 de noviembre, como una fecha que busca, entre otras cosas, reivindicar los derechos salariales de todas nosotras.



Hace unas semanas tuve la fortuna de participar en un espacio de la Universidad Eafit llamado ‘En Femenino’, donde dialogamos y reflexionamos sobre el rol que cumplimos como mujeres en las diferentes esferas de la sociedad. Considero que estos espacios desde la academia abren oportunidades para conocer a grandes mujeres, inspirarnos, desafiarnos y comprometernos por nuestras causas.



Sin embargo, no todo es tan simple como parece. De acuerdo con un estudio de Mastercard y Endeavor, las mujeres se enfrentan a mayores barreras a la hora de emprender en comparación con los hombres. La restricción en el acceso de créditos y a financiamientos son algunos de los desafíos con los que toca lidiar. Además, según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demostró que a pesar de que en América Latina las mujeres reciben hasta un 50% menos de inversión, sus empresas logran ingresos hasta 20% mayores que sus pares.



Quiero aprovechar para recordarles también que el próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como una forma de denuncia frente a la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo. Considerando, además, que hay muchos tipos y formas de violencia, también lo es no propiciar la equidad y la igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida.

Si como sociedad logramos acortar las brechas de género hasta desaparecerlas podremos construir un mejor país y futuro para las generaciones que se aproximan, tanto para ellas como para ellos, porque no se trata solo de lo que podemos hacer por nosotras, sino de lo que juntos podemos alcanzar, siempre buscando la paridad en cada esfera de nuestra sociedad.



María Adelaida Saldarriaga

​Gerente General Avon Colombia