Emprendimiento y desarrollo social

El emprendimiento es considerado uno de los principales factores de desarrollo económico y social dentro de los países. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el avance de los negocios introduce nuevos mecanismos de competencia, estimulan la productividad y elevan los niveles de progreso dentro de cada territorio.

Colombia alcanzó la cuarta posición en la tasa de actividad emprendedora en etapa temprana (TEA) de un total de 35 economías mundiales, según el último estudio de este monitoreo. Sin embargo, se indica que a pesar de conservar su posición a nivel global, el desarrollo de nuevos negocios en 2020 era del 31,1% y para 2021 (después de la pandemia) disminuyó casi a la mitad, a un 15,7%.



Como director general de Tetra Pak Andina he trabajado con diversos mercados y evidenciado la actividad emprendedora de sectores como el de alimentos y bebidas. La capacidad de creación de nuevos negocios en el país es una de las más fuertes de Latinoamérica, pero aún no ha encontrado un punto de equilibrio para la estructuración y aceleración de estas ideas.



Desde la multinacional nos hemos enfocado en explorar nuevas oportunidades de negocio e impulsar el uso de tecnologías para el avance económico y cuidado ambiental. Con proyectos como ‘Startups by Tetra Pak’ desarrollado por primera vez en Colombia, trabajamos de la mano de emprendedores, entendimos sus dinámicas, e identificamos las falencias que pueden afectar su desarrollo buscando fortalecer sus proyectos.



Uno de los puntos más importantes que hemos detectado en Colombia y en otros mercados emergentes, es la necesidad de integrar la innovación dentro del ADN de cada negocio. En muchas ocasiones evidenciamos que el emprendedor imagina ideas revolucionarias, para la creación de nuevos productos y para mejorar procesos productivos de una forma diferente a la tradicional; sin embargo, no cuenta con las herramientas para materializar sus proyectos.



Trabajamos por la innovación de la mano de empresas emergentes, a través de la búsqueda de oportunidades para combinar sus ideas disruptivas con nuestra experiencia, tecnología, soluciones y capacidad de respuesta. A través de este trabajo de cocreación hemos traído a la industria soluciones que permiten el cuidado de los alimentos, las personas y el planeta, aportando al crecimiento laboral de los países que impactamos.



Desde la industria tenemos un rol importante en el desarrollo de nuevos proyectos de emprendimiento en nuestros países, fortaleciendo nuestras organizaciones en conjunto con ideas innovadoras y aportando al proceso de entrada de estos negocios revolucionarios a nuestros mercados.



Emprender es un reto de aprendizaje continuo y dinámico. La invitación para la industria, es de apoyar y potenciar el desarrollo de estos emprendimientos que hacen que Colombia sea uno de los países reconocidos en este campo.



Cassio Simoes

Director general de Tetra Pak Andina.