Empresarios: apoyo a la reactivación comprando vacunas

La propuesta es que desde el sector privado seamos parte de la solución en la reactivación de la economía, de ser posible, comprando las vacunas a nuestros trabajadores para garantizar que ellos y sus familias van a estar protegidos, de esta manera agilizamos la inmunidad en Colombia.



A este ritmo, de acuerdo al plan de vacunación, parece que la población colombiana que logrará vacunarse ni siquiera llegará al 30%. El Gobierno ha dicho que arranca la vacunación por etapas a partir de febrero, iniciando con las personas mayores de 80 años y el personal médico en primera línea.

Luego, personas con comorbilidades, y así completando cinco etapas hasta tener a todas las personas vacunadas, pero la realidad es que esto, no se va activar en el corto plazo.

El Gobierno, como ya lo han hecho otros países, debe permitir que privados traigan vacunas para acelerar la inmunización. En Dubái, por ejemplo, ya puedes viajar y tener vacaciones con vacuna.



La vida está de por medio y no debe morir más gente, se debe realizar rápidamente una inmunización a toda la población, porque a medida que pasa el tiempo el riesgo es mayor y la economía para muchos empresarios formales e informales está muy mal.

Si analizamos, el costo de no operar normalmente es mayor al de la vacuna.



Según datos, esta le costó a la Unión Europea 2,5 euros por dosis, acá seguramente se negociará entre 6 y 8 dólares, o sea, unos $36.000, lo que en total por cada empleado costaría $72.000. Demostrándonos que el precio de vacunar a todos nuestros empleados es mucho menor de lo que hemos estado gastando para asumir esta pandemia.



Es necesario lograr la inmunidad lo antes posible y es una responsabilidad de todos.

Algunos alcaldes ya lo habían propuesto, pero el mensaje no llego bien, porque se proponía obligatorio y muchos empresarios se opusieron argumentando pérdidas y que es responsabilidad del Gobierno. Así una empresa tenga solo 200 trabajadores el costo de inversión es muy poco y su negocio se podrá reactivar más rápido.



Necesitamos que los laboratorios y empresarios de la salud puedan hacer negociaciones directas con los principales proveedores que estén autorizados por el Invima y traigan vacunas para garantizar que nuestros empleados queden inmunizados, protegiéndolos, protegiendo a sus familias y garantizando que no van a llevar el virus a sus casas. El Gobierno a la vez debe ir vacunando de acuerdo a su plan, esto acortaría el tiempo de solución en al menos 1 año.



Para los trabajadores independientes les abre una opción de compra, ya que entre más personas haya vacunadas la inmunidad se logra más rápido. Mientras esto se resuelve, tenemos que seguir cuidándonos, actuar y no esperar, para que, entre todos, este virus llegue a su fin.



Camilo Bernal

Fundador y socio de la firma Digital Ware