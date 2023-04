Empresarios de Arauca apuestan a la paz

Grandes retos nos plantea la situación socioeconómica que estamos viviendo como país y especialmente en nuestro departamento de Arauca; como microempresarios, empresarios, emprendedores de todos los sectores económicos y comunidad en general, vemos que es una oportunidad grande la que tenemos para seguirle apostando a nuestro Departamento, pues a pesar de todas las adversidades, los comerciantes nos hemos puesto en la tarea de congregar esfuerzos para contribuir en forma efectiva a alcanzar ese desarrollo sostenible que tanto necesita nuestra región, el cual debe ir de la mano con y para las comunidades.

Por experiencia propia, conozco plenamente lo que implica desarrollar una idea de negocio que dependa del sector petrolero, pero también me convenzo cada día más sobre la necesidad de fortalecer los proyectos de transición energética, responsable, ordenada y gradual. Es por ello, que los negocios, la fuerza laboral y la sociedad civil que hemos crecido y aprendido gracias a la industria petrolera, también necesitamos proyectarnos hacia otras fuentes de ingresos.



Arauca juega un papel fundamental en la economía de nuestra Nación; según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) Arauca cuenta con más de 6,3 millones de hectáreas potencialmente aptas para producción pecuaria, más de 360 mil para la producción agrícola y más de 611 mil hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales.



Somos el segundo productor de plátano a nivel nacional; cultivos como el arroz han presentado en los últimos años un gran crecimiento; el cacao es un producto estrella y la ganadería ocupa un espacio importante en economía. La producción piscícola poco a poco ha ganado espacio en los mercados nacionales. Todos estos factores indican que las bases están consolidadas para continuar fortaleciendo nuestra economía.



Ante este panorama, queremos decirle a Colombia que nos abra las puertas, tenemos un Departamento y una ciudad capital geoestratégica; ¿por qué no desarrollar la infraestructura vial robusta, un aeropuerto internacional que disminuya los costos operativos? Con esto incentivamos el transporte terrestre entre municipios y fomentamos el turismo. El aeropuerto internacional es un proyecto que tiene unas connotaciones económicas y sociales inimaginables. ¿Por qué no pensar en hacer realidad la ruta comercial desde Maracaibo hasta Bogotá?



Están dadas las condiciones para hacer historia, generar desarrollo y empleo, para dinamizar la economía porque algo bueno debe quedar de esta crisis económica que se vive a nivel mundial, y estoy convencido que la paz es el camino.



El departamento de Arauca será fundamental para lograr desarrollar energías limpias porque somos un tren ecológico que está empezando a rodar; contamos con los recursos más importantes: la gente, la tierra, el agua, el aire y la capacidad de adaptarnos a una nueva economía que se proyecta como incluyente, la llamada economía de la vida.



Jorge Luis Carreño

Presidente Junta Directiva Cámara de Comercio de Arauca.