En tierra y cielo por el respeto

Son muchos los retos que han tenido que enfrentar aerolíneas y pasajeros en los últimos años marcados por la pandemia que aún no termina. A estos hay que sumarles un fenómeno que ha crecido, de hecho, se ha duplicado en los últimos 4 años: y es la disrupción de pasajeros, que en otras palabras son personas con comportamientos temerarios o agresivos que provocan afectaciones en los itinerarios o incluso riesgos al vuelo u otros pasajeros.



Para darles una idea dentro de los comportamientos que se consideran perturbadores o disruptivos en el transporte aéreo encontramos las agresiones físicas, inhabilitación de alarmas de incendio de la aeronave, la afectación a la seguridad aérea o aeroportuaria, e incluso pudiera considerarse el uso de los servicios de transporte aéreo siendo portador de enfermedades que atentan contra la salud pública (ej. covid 19), entre otros.



En 2021 y en lo corrido de 2022, las cifras han aumentado críticamente, algunos vuelos han tenido demoras o cancelaciones por cuenta de pasajeros con mala conducta, a esto se suma una cifra presentada por la Iata (International Air Transport Association) en 2019 y es que cerca del 60% de estos actos quedan sin consecuencias para los pasajeros, pero si genera un costo altísimo para las aerolíneas.



Como entenderán no es lo mismo parar un autobús porque una persona agredió a otra que hacer aterrizar un avión, desviarlo de su destino y tener que asistir a los 180 pasajeros que van en él, el costo de esto está entre los US$10.000 y US$50.000. Pero la discusión va más allá, no se trata solo de costos o de cómo las aseguradoras también se hacen los de la ‘vista gorda’ para no asumir responsabilidad, en realidad se trata de una conversación pública que apela a la tan necesaria tolerancia y al respeto. En un reciente caso de intolerancia, resultó agredido un bebé en un vuelo entre Bogotá y Barcelona, además de indignante, sirve de llamado urgente para que abramos una conversación sobre la regulación de estas situaciones.



En EE. UU., existe una norma que avala a las aerolíneas para negarse a transportar pasajeros, cuando estos representen un riesgo para la seguridad del vuelo. En Colombia, la Aerocivil entiende la situación y con la Iata están revisando la normativa para sancionar adecuadamente a los pasajeros disruptivos.



Ahora lo que necesitamos es velocidad. La pandemia sin duda ha cambiado la manera en que nos relacionamos con el entorno y vemos que el comportamiento de muchos ha cambiado. Estamos a favor de la corresponsabilidad, así como se deben sancionar a pasajeros agresivos también a personal de las aerolíneas que tengan comportamientos errados.



Tenemos claro que desde la industria se debe mejorar el servicio al cliente. Las llamadas a los call center se han triplicado por los cambios en los requisitos de viaje, por las necesidades de ajustes en las fechas de vuelo por ómicron, y sabemos que han sobre pasado la capacidad instalada de muchos. Sin embargo, nada justifica las agresiones en contra de otros, hay un largo camino por recorrer para que la tolerancia la apliquemos en tierra y cielo.



MARÍA CAROLINA CORTÉS

Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas Avianca