Energía eólica offshore, es oportuno avanzar

La diversificación de la matriz energética para incorporar la energía eólica costa afuera (offshore) se puede materializar en los próximos meses a raíz del anuncio del Gobierno de lanzar la primera subasta de asignación de suelo marino en Colombia.



No es un paso menor, y se da en la dirección correcta por la altísima riqueza del país, si se tiene en cuenta que las áreas marinas en la zona de La Guajira, por ejemplo, tienen la más alta capacidad neta en el mundo con un 70%, comparado con los promedios globales entre 35% y 55%.

Además, con escenarios potenciales de 1 Gw operativos al 2030 y 3 Gw al 2040, acompañados de las mejoras en transmisión dedicada, el país gozaría de un aumento de 26.000 puestos de trabajo y una fuente bruta de tres billones de dólares al 2050.



El hito de la subasta requiere que el Gobierno incorpore las experiencias en otros países y defina las mejores prácticas para la sostenibilidad de los proyectos; uno de tales ejemplos es el Reino Unido que cuenta con una capacidad instalada de energía eólica costa afuera de 13.9 Gw, y una meta de llegar a 50 Gw al 2030 que implicaría la creación de 90.000 puestos de trabajo.



Estos logros no llegaron solos; el aprendizaje del Reino Unido encontró 4 frentes de mejora (1) Recortar los tiempos de permisos, con un proceso acelerado para casos prioritarios, y evaluaciones ambientales y de compensación desde un nivel estratégico, (2) Anticipar las necesidades incrementales de la red de transmisión, con una visión integral del diseño de red que destrabe los procesos constructivos, (3) Incorporar las necesidades de manufactura y encadenamientos locales para garantizar el montaje y la operación de la infraestructura en las zonas marinas y desde costa, (4) Lograr estabilidad en los contratos en el largo plazo, de tal forma que sean bancables.



Estos mecanismos van a requerir un modelo que permita coordinar los esfuerzos de múltiples organismos gubernamentales, entre ellos, el planeador de la red Upme, el regulador Creg y los diferentes operadores de red, al tiempo que mantenga las responsabilidades en las autoridades competentes, como Anla y Dimar.



El involucramiento efectivo de las administraciones municipales y departamentales, puertos, cadena de suministro, entidades financieras, comunidades pesqueras y sector privado garantizará el éxito de esta primera subasta.



Por ejemplo, en Reino Unido se establecieron etapas claras del proceso, que incluyeron talleres y seminarios web con desarrolladores, eventos de consulta, rondas de comentarios sobre contratos de arrendamiento, todo lo cual permitió mejorar el marco regulatorio.



La energía eólica marina es un paso importante para Colombia, y el correcto con una visión de largo plazo, no solo por las metas de descarbonización y diversificación de la matriz energética, sino porque bien gestionada traerá desarrollo, empleo, inversión social y mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades.



MAURICIO CUESTA

Socio ERM - Environmental Resource Management