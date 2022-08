Energía, un compromiso de Estado

Colombia, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está comprometida con alcanzar la universalización del servicio de energía eléctrica, es decir, la plena cobertura en este servicio para el año 2030.

Con base en el Sistema de Información Eléctrico Colombiano (Siel), para el año 2018 la cobertura de energía eléctrica en Colombia era del 96,5% de la población y cerca de 495 mil hogares (aproximadamente 1,5 millones de personas) no contaban con acceso a este servicio. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se dispuso a ampliar la cobertura a 100 mil nuevos usuarios. En Colombia hemos avanzado de manera importante, contribuyendo con una cobertura de electricidad por encima del promedio latinoamericano, pero debemos mejorar hacia lograr la cobertura total del servicio en el país.



De acuerdo con la Unidad de Planeamiento Minero Energética (Upme) el 90% de las viviendas sin servicio en el país se encuentran en las zonas rurales de los municipios.

Llevar la energía eléctrica a sitios alejados geográficamente, con una gran dispersión entre usuarios, con escasa o nula actividad productiva, sin vías de comunicación, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, y limitados ingresos económicos, es un reto inmenso para nuestra sociedad; no solamente por los costos de inversión en infraestructura y equipos, sino también por la confiablidad y sostenibilidad en su operación y funcionamiento, así como con contar con un desarrollo sostenible en sus entornos. Es decir, lograr la universalización del servicio va más allá de llevar la energía eléctrica a esos hogares.



Para hacer frente a este reto, en Colombia se ha definido una política pública de universalización del servicio de energía eléctrica y un Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica(Piec) publicado por la Upme, en donde se establece que llevarle la energía a esos 495 mil hogares requerirá de inversiones cercanas a los $7,4 billones, en donde 157 mil hogares serán a través de soluciones interconectadas a la red existente; 170 mil usuarios a través de micro redes aisladas y 168 mil a través de soluciones individuales aisladas.



Si bien es cierto la política pública existente brinda incentivos para la expansión de la red y/o la incorporación de usuarios aislados a través de soluciones centralizadas o individuales y microredes; se requiere con prioridad la reglamentación de estas políticas a través de señales que contribuyan a que la expansión de la cobertura pueda ser realizada con esquemas sostenibles que permitan garantizar un servicio confiable y accesible para toda la población colombiana. Estamos convencidos que garantizar el acceso al servicio de energía no solo promoverá el progreso económico a nivel territorial, sino que contribuirá a generar una mayor equidad, por lo que debe ser un compromiso y una prioridad en la política del Estado, del próximo Gobierno Nacional y de toda la sociedad, para caminar hacia la equidad y el bienestar de todos los colombianos.



José Camilo Manzur

Director Ejecutivo Asocodis (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica)