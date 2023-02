Entre la caja negra y la economía

En el mundo de los estudios sobre gerencia y administración hay una tensión difícil pero enriquecedora.

Por un lado, están quienes tienen una mirada que se alimenta de las metodologías de la economía y que busca analizar macrotendencias de empresas usando datos de industria, sectores o de comportamiento económico general.

Por el otro, están quienes están dentro de la caja negra y quieren entender las particularidades de cada organización, su estructura específica, su estrategia, y hasta el estilo de liderazgo que predomina.

Si bien las conversaciones entre las dos orillas de esta tensión son difíciles, al final ambas están mirando dos partes de un mismo proceso, como quien tiene que adivinar el animal tentando solamente la oreja o la cola de un elefante en un salón oscuro.

Existen personas que consideran que las hipótesis de quienes están más metidos en la caja negra no son falseables y que a partir de ese desencanto, se han parado más en la orilla más económica.

Claramente los estudios sobre teoría y comportamiento de las organizaciones se han sofisticado cada vez más y las metodologías cualitativas tienen cada vez más adeptos.

Sin embargo, la proliferación de libros con recetas de liderazgo fáciles y la sobresimplificación de las prácticas de gerencia en píldoras contribuye a que esa sea la percepción. Aunque vendan recetas aparentemente universales, es prácticamente imposible medir el impacto que prometen así sea en un solo caso.

¿Que un CEO medite antes de empezar el día mejora el desempeño de la organización que dirige? ¿El impacto es sostenible en el tiempo? ¿Mejora el entorno de trabajo? Y así podemos seguir haciendo preguntas imposibles de contestar con otras recetas de gerencia exprés que venden en libros de portadas llamativas.

En un mundo cambiante, en el que en la misma semana las metodologías ágiles se declaran como lo último y también se mandan a recoger; en el que estrategia le sigue a la estructura, pero que la cultura se desayuna la estrategia; que el valor se mide por persona, o por impacto o por el conocimiento, y que encima los líderes tienen que saber cómo se comporta la industria, cómo está la coyuntura y qué deben hacer hoy y en seis meses, es imposible que alguien pueda estar encima de todo lo que está pasando sin tener una buena formación.

Ahora, tengo que confesar que, cada vez que hago fila en un supermercado, alimento la vieja fantasía de escribir un libro que se venda como pan caliente y que convierta lo que he trabajado de administración en recetas de fácil digestión. Sin embargo, me contiene la certeza de que esta mirada prescriptiva, facilista y simplista no busca descubrir el animal tentando su oreja o su cola, sino adivinando su forma desde un elefante pintado.

Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración Universidad EAFIT