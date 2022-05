Equidad de género ¿cómo pasar del discurso a la práctica?

Año a año, a la víspera de conmemoraciones como el día internacional de la mujer, las compañías se preguntan cómo hacer de la equidad de género una práctica más que un discurso. Este es un desafío ya identificado, sin embargo, los resultados para atenderlo suelen ser poco halagadores, cabe entonces preguntarse ¿Qué estamos haciendo mal?, ¿Qué no hemos entendido? y sobre todo ¿Cómo podemos mejorarlo?

Un primer punto que, aunque evidente resulta inevitable repasar: en materia de equidad de género las compañías no pueden esperar alcanzar el éxito a punta de mentorías, capacitaciones y cafés. El éxito de las políticas de género depende de la capacidad de sus lideres de verlas como un asunto crítico e importante para la operación de su negocio. En el mediano plazo atender este desafío será clave para mantenerse exitosos, ya que es común para múltiples sectores.



Sin embargo, hay motivos para ser positivos. Las investigaciones de Bain & Company revelan que, aunque solo 1 de cada 5 hombres están involucrados en esfuerzos de equidad de género en sus organizaciones, cerca de tres cuartas partes han manifestado que les interesaría estar más involucrados. La tarea es diseñar esos caminos de participación. En ese sentido recogemos algunas claves para pasar del discurso a la práctica en equidad de género:



Mirar más allá del talento STEM: Aunque los esfuerzos promoviendo la participación de las mujeres en carreras STEM es clave para un futuro más equitativo, hoy resulta igual de importante el valorar el talento femenino ya existente por fuera de este campo, el cual aporta otros enfoques y visiones a las organizaciones.



Atender y visibilizar los sesgos: el desafío no solo es atraer más talento femenino, sino retenerlo. Para ello resulta indispensable mejorar sus oportunidades de crecimiento, hoy afectadas por prejuicios. La creación de un sistema de patrocinadores permite identificar cuando están en juego sesgos e intervenir sobre ellos.



Salarios adecuados y equitativos: Mejores salarios permiten tener trabajadores más felices, sin embargo, hoy la brecha salarial entre mujeres y hombres en Colombia, según el Dane es del 12,9%, es fundamental que las empresas midan y entiendan sus índices de inequidad salarial y actúen sobre ellos, salarios justos son el primer indicador de que están valorando a sus empleados. Sin este paso, pueden terminar socavando sus otras prácticas de diversidad e inclusión.



El camino para la equidad y la paridad de género implica reconfigurar estructuras y comportamientos dentro de las organizaciones y en consecuencia no entrega resultados a la velocidad que nos gustaría, pero resulta fundamental avanzar con la certeza de que las victorias en el largo plazo permitirán robustecer nuestras credenciales en materia de diversidad e inclusión,y permitirán la supervivencia y competitividad de los negocios.



Catalina Fajardo

Socia de Bain & Company Colombia.