Es la comida, estúpido

Onur me ha contado varias veces la misma historia desde que la conozco hace 5 años.



Después del golpe de estado de 1960 en Turquía, Estados Unidos comenzó a enviar paquetes de ayuda a las familias más pobres en áreas rurales de este país. Su familia recibió uno de esos paquetes que, para la indignación de muchos campesinos turcos, tenía leche en polvo, galletas procesadas y otros alimentos que no les llegaban a los tobillos a leche de cabra que podían ordeñar dos veces al día a o los productos que podían amasar todas las mañanas con los ingredientes de sus fincas.

La leche en polvo de los paquetes CARE (un acrónimo para “Cooperativa para las Remesas Americanas en Europa” en inglés) se volvió el símbolo de una fractura en el poder blando (soft power) de los estadounidenses al no entender la riqueza y las necesidades reales de un país estratégico en el precario balance de la Guerra Fría.



Ahora, Turquía no fue el único país que recibió este apoyo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a enviar paquetes de ayuda con los sobrados de las raciones del ejército a países estratégicos en la disputa con la Unión Soviética.



Con el tiempo, evolucionaron en paquetes que tenían comida específica para cada país. Incluso comenzaron a tener kits de costura y de cuidado del hogar. Estos eran recibidos con una mezcla de alivio y sorna, dependiendo de la gravedad de cada situación.



La historia no se repite, pero rima. Más o menos 60 años después, tras un escándalo de corrupción con los bienes provenientes de Argentina, los venezolanos comenzaron a recibir productos turcos en los paquetes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción -CLAPs-. La harina de maíz y las pastas turcas indignaron a los venezolanos.



No podían creer que siendo la cuna de las fábricas que producían la mejor harina para arepas de la región, estuvieran recibiendo un sustituto subóptimo proveniente de otro continente. Las pastas, por lo demás, les parecían duras.





En Turquía, por su parte, el gobierno se llenaba de orgullo del apoyo que le estaba brindando a un “pueblo necesitado”, replicando esas técnicas de poder blando del que habían sido recipientes en el pasado.



La comida, en ambos casos, fue utilizada como un elemento de poder. Los paquetes de ayuda con comida enviados a través del océano eran (y son) un vehículo para enviar señales al mundo entero de la capacidad de un país sobre otro.



Necesario, en casos críticos de desastres y contingencia, pero sospechosamente caprichoso en otros. Sueño con un buen restaurante turco en Medellín. Sin embargo, no tanto con un sustituto de la bienestarina hecho en Anatolia.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Decana Escuela de Administración Universidad EAFIT.