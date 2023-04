Es que los jóvenes de hoy en día

La brecha entre la oferta laboral disponible y las tasas de empleo de los jóvenes nos muestran una paradoja nueva para las empresas colombianas. Como todas las paradojas, esta tiene dos caras.

La primera es el panorama del empleo para los jóvenes en Colombia es crítico.

La tasa de participación de los jóvenes es de 56,3% y la tasa de ocupación es de 45,8%.

El Dane estima que el 26% de los jóvenes son ‘Ninis’ y esta cifra es más intensa para las mujeres.



La segunda cara es la del desarrollo humano en las empresas. Controlar el ausentismo, la rotación y conseguir gente es cada vez más difícil y se está volviendo el principal reto de las empresas.



Cada vez que se abren discusiones sobre los jóvenes desde las empresas empiezan a saltar todo tipo de hipótesis. Las primeras son las hipótesis más conservadoras que acusan a los jóvenes de hoy en día de estar desconectados con la realidad.



A los jóvenes de hoy les toca responder por el mito de que sólo les interesa el mundo de los influenciadores y que están buscando dinero fácil a toda cosa. A mi generación, nos tocaba responder por el exceso de televisión de que nos crío la televisión y a la anterior. La anterior, tenía como himno una canción a no querer trabajar, estudiar y al deseo de tocar la guitarra todo el día. A todos, en algún momento nos han acusado de querer todo fácil y, sobre todo, de no querer trabajar.



Ahora, esa es la respuesta fácil pero que no sirve para mucho. La respuesta compleja, que implica pensar un poco más pero que puede resolver algo, es que las empresas deben pensar qué es lo que le están ofreciendo a los jóvenes para engancharlos laboralmente y para motivarlos a desarrollar una carrera en la organización. Sobre esto, se ha escrito mucho.



Algunos han simplificado la discusión a poner mesas de ping pong o barras de chucherías abiertas. Pero lo único que sirve es que las empresas, descontando la obviedad de una remuneración justa, les ofrezcan a las personas un sentido de propósito. Los y las jefes de desarrollo humano de una organización van a ir teniendo cada vez más protagonismo.



Y no porque van a empezar a hacerle la tarea a todo el mundo, sino porque sus lineamientos y políticas van a cambiar el trabajo de todo el mundo.

Sólo las empresas que logren construir con sus trabajadores un propósito común van a poder sobrevivir en el mediano plazo. La competencia es por quién atrae las mejores personas y el que gane va a ser el que logre conjugar propósitos.



Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración Universidad EAFIT.