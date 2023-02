¿Está pensando en irse de Colombia?

La pregunta ya se la han hecho más de 6 millones de connacionales, quienes han optado por empezar un proyecto de vida en otro país. Según CERAC, con datos de Migración Colombia, 547.000 salieron en 2022 con la idea de quedarse en exterior.

Sus vivencias personales y racionalidad determinarán si continúan con el proyecto migratorio o deciden retornar a Colombia. La investigación “La Diáspora Colombiana como Agente de Desarrollo Sostenible” (https://www.idiaspora.org/fr/node/6671), muestra que un alto porcentaje decide quedarse, y los que retornan en gran parte vuelven a emigrar.



Desde 1980, la emigración colombiana ha ido creciendo por falta de oportunidades, violencia e inseguridad, en este último caso, se ha generado la salida de personas en búsqueda de protección internacional, sobre todo en los Estados fronterizos, aunque la presencia de población refugiada también está presente en Norte América y Europa.

Del conjunto de asociaciones colombianas en el exterior, el 14% corresponde a víctimas del conflicto. Actualmente, Chile es el país de América Latina que más emigración recibe, especialmente, del Pacífico colombiano, una zona golpeada por la exclusión y los grupos armados ilegales.



Tradicionalmente, la emigración hacia los Estados Unidos ha sido la más constante y creciente, alcanzando 2 millones de connacionales; Venezuela fue el mayor receptor en la década de los ochenta y noventa, pero con un marcado retorno desde 2010; y entre 1999 y 2001, la crisis del UPAC y el terremoto del Eje Cafetero, amplió la emigración hacia España, el segundo destino con cerca de 1 millón de connacionales.



La pandemia generó una pausa en 2020, aunque este periodo registró la salida de profesionales de la salud, un ejemplo de la perdida de capital humano. Países de migración selectiva como Canadá, Australia o algunos Estados europeos atraen el talento nacional que no encuentra en Colombia posibilidades para su desarrollo profesional.

Programas como ‘Es Tiempo de Volver’ de Colciencias, en 2014, invirtió 17.201 millones para el retorno de 200 doctorados sin mayor éxito, y experiencias como ‘la Red Caldas’ activa entre 1991 y 2006, alcanzó 874 investigadores de origen colombiano en 29 países de América, Europa y Asia, pero finalizó por falta de recursos y de visión estatal.



En 2023, las políticas para la diáspora colombiana están ausentes en el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma a la Salud (la mayoría de la población colombiana en Estados Unidos carece de asistencia médica), la Reforma Educativa (no los vincula) y la Reforma Electoral (no incluye el voto digital ni responde a la subrepresentación en el legislativo).



La Ley de Política Integral Migratoria sigue sin reglamentarse y no se ofrecen servicios para maximizar las remesas que envía la diáspora a sus familias, cerca de 10.000 millones de dólares, que muy pronto serán el primer renglón de la economía colombiana.

Javier Ignacio Niño Cubillos



javier.nino@uniandes.edu.co