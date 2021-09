Estado Simple, Colombia Ágil impulsa la reactivación económica

Paime, Cundinamarca, y Páramo, Santander, son dos poblaciones de Colombia con un elemento en común. Llegar hasta ellas demanda un largo recorrido por carretera. Muchas personas que viven en otros lugares, por ejemplo Bogotá, mantienen vínculos con la región que generan obligaciones o demandan servicios de las respectivas alcaldías.

En otra época, cada trámite relacionado con esos vínculos hubiera implicado un viaje. Hoy se realizan desde cualquier lugar, gracias a la virtualización. Se ahorra tiempo, dinero y papeleo. Son solo dos ejemplos entre más de 1.800 intervenciones donde la tecnología cambió la forma y el horario, al tiempo que agilizó el resultado a la hora de interactuar con el Estado.



Cuando hablamos de Estado, nos referimos a las oficinas, centros de atención al público y personas a las que, por obligación o necesidad, debemos acudir y que forman parte del Gobierno nacional o regional.



¿Acudir para qué? Resulta que vendimos una casa, o un apartamento, y después de hacer todo el proceso en notaría es obligatorio registrar el negocio en otra oficina: la de Instrumentos Públicos.



Llevamos toda la vida habitando un municipio, los vecinos nos conocen, pero si queremos acceder a un servicio o beneficio necesitamos que la alcaldía nos dé un papel llamado certificado de residencia. O somos una empresa formal, que paga sus impuestos, pero para hacerlo debe inscribirse en un registro, hacer una declaración, ir a un banco a pagar y luego llevar el recibo cancelado a la entidad que recauda el tributo.



En agosto de 2018 el Gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha una estrategia focalizada en facilitar esas rutinas inevitables y muchas veces complejas: Estado Simple, Colombia Ágil.



Los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Justicia y del Derecho junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación conformamos el equipo coordinador de esta estrategia, en la cual participan todos los ministerios, departamentos administrativos del Gobierno Nacional y autoridades locales.

Al corte de agosto de 2021 contabilizamos 4.049 intervenciones.



En lo regional, tenemos acciones en 31 de los 32 departamentos, a los que se suma Bogotá. En Acacías, Meta, el madrugón a las 3 de la mañana para gestiones relacionadas con el Sisbén desapareció gracias a un servicio en línea.



En todo Colombia, empresarios del agro que debían esperar más de 300 días para recibir respuesta ante algunos trámites del ICA ahora la reciben en 20 días, o de inmediato. El guía de turismo obtiene en tres días la tarjeta profesional, que antes se demoraba 4 meses.



Así se han reducido -y en algunos casos desaparecieron- filas, desplazamientos, papeleo, antesalas y esperas en más de 400 entidades, donde predominan las que tienen relación con impuestos, empresas, vivienda, salud y educación. Entre dichas entidades se cuentan ministerios, superintendencias, agencias, universidades, hospitales, la rama judicial y el Congreso de la República.



Aquí es cuando tenemos que hablar también de la reactivación económica segura, un propósito que nos une a todos los colombianos. Y hablar de los empresarios que poco a poco recuperan la senda de la productividad.



De esas oficinas, bodegas, instalaciones industriales, locales, centros comerciales y zonas francas donde el trabajo diario, constante y disciplinado se traduce en cifras como el 17,6 % de crecimiento que reportó el producto interno bruto colombiano, en el segundo trimestre de este año. Esos son los números. Detrás de ellos están las personas.



Cada punto de recuperación representa hombres y mujeres que trabajan, familias, niños, jóvenes con necesidades, derechos, aspiraciones y sueños. Por ellos, nuestra obligación como Gobierno es brindar todo el apoyo posible. Con los instrumentos que surgieron en respuesta a la pandemia, pero también con otros como Estado Simple, Colombia Ágil.



En mi calidad de ministra de Comercio, Industria y Turismo, hoy invito a todos los colombianos a conocer, apropiarse y aprovechar esta estrategia que no solamente está al servicio de los empresarios, sino también de los ciudadanos que necesitan las condiciones para ejercer plenamente sus derechos.



Para los empresarios tenemos las ventanillas únicas: la empresarial, la de comercio exterior y la de la construcción, donde se concentra el acceso a trámites antes dispersos en múltiples entidades; tenemos la virtualización de los servicios en entidades como el ICA y el Invima; el régimen simple de tributación y los canales no presenciales de la Superintendencia de Sociedades.



Tenemos estos y muchos más avances que se pueden conocer en www.colombiaagil.gov.co para que el empresario enfoque su tiempo y esfuerzo en hacer negocios, no en cumplirle requisitos al Estado. Para que todos podamos trabajar por la reactivación económica segura del país.



Y como esto no ha terminado, en la medida que aparezcan nuevos retos, buscaremos nuevas soluciones. Tenemos la experiencia acumulada de simplificar o eliminar 2.781 trámites, suprimir 401 barreras y derogar o intervenir 867 normas obsoletas o de alto impacto.



Cerca de una tercera parte de las intervenciones impactan a las empresas, otro tanto a los ciudadanos y el resto a ambos grupos.



La reactivación económica segura también pasa por mejorar la calidad de vida de los colombianos. Es un esfuerzo donde estamos todos, y es el foco de Estado Simple, Colombia Ágil.



María Ximena Lombana Villalba

Ministra de Comercio, Industria y Turismo