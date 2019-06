Europa: populismo en ascenso

Las elecciones parlamentarias de la Unión Europea (UE), que definirán la estructura del Parlamento Europeo (PE) para los próximos cinco años, arrojaron resultados muy similares a lo que se evidenciaban en las encuestas.



Si bien los partidos euroescépticos -que se caracterizan por sus fuertes críticas a la UE- aumentaron su poder dentro del PE, no lograron los asientos suficientes para superar a los movimientos que apoyan a la UE (Pro-UE), conformados por partidos tradicionalistas de centro-derecha (EPP) y de centro-izquierda (S&D), junto con el movimiento liberal (ALDE) y verde (EFA).



Una de las mayores preocupaciones de los mercados durante las últimas semanas se relacionaba con el mayor poder que pudieran obtener los partidos anti-establecimiento, liderados por Matteo Salvini en Italia y Marine Le Pen en Francia, con lo cual aumentarían su influencia en las decisiones de la UE.



Los resultados indican un apoyo creciente a estos partidos, pero no el suficiente para consolidar una mayoría que les permita imponer su agenda.



Una de las falencias del movimiento euroescéptico, que evitó que ganaran mayor apoyo en las urnas, es la divergencia en su interior, dado que su naturaleza nacionalista conlleva a que cada partido pondere más las prioridades de cada país, que las del movimiento europeo en conjunto. Por lo anterior, la falta de consenso y cohesión de los partidos euroescépticos podría moderar su influencia dentro del Parlamento y polarizar aún más el poder.



Si bien los euroescépticos no trajeron consigo sorpresas en las urnas, los liberales (ALDE) y verdes (EFA) sí lo hicieron, quitando una importante cantidad de asientos a los partidos tradicionales que dominaron el PE durante los últimos cuarenta años, tales como el EPP y S&D.



Así las cosas, el surgimiento del movimiento nacionalista antiestablecimiento en Europa, la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, el calentamiento global y la salida de esa nación del Acuerdo de París, junto con la actual problemática de migración en Europa, fueron algunos de los factores que incidieron en el incremento de votos de estos partidos, que pasaron de ser radicales y poco convencionales, a una de las fuerzas políticas más relevantes de Europa.



Creemos que estas elecciones no solo definen la estructura del Parlamento, sino que también determinan: i) la influencia de Mateo Salvinni -líder de la Liga Norte- dentro de Italia; ii) el creciente apoyo a Marine Le Pen en Francia como señal de inconformismo del Gobierno actual; iii) la menor incidencia de la coalición de poder en Alemania; y iv) la negativa percepción de los ingleses frente al camino que ha tomado el Brexit, quienes en un principio no deberían haber participado en las elecciones.



Así mismo, el PE definirá la elección del Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del Banco Central Europeo (BCE), en julio y octubre, respectivamente. Tradicionalmente, los partidos de centro-derecha y centro-izquierda -EPP y S&D- tenían el mayor número de asientos y eran los responsables de tomar la decisión; sin embargo, anticipamos que con la estructura actual habrá un mayor debate en ambas decisiones, particularmente en la elección del Presidente de la Comisión Europea.



Alemania: coalición en peligro



La gran coalición entre la Unión Democrática Cristiana (UDC) y la Unión Social Cristiana (USD), que pertenece al EPP y fue liderada por Ángela Merkel durante los últimos 19 años, fue uno de los grandes perdedores en estas elecciones -con una disminución del 7% de los votos frente a las elecciones pasadas- tras el surgimiento de los liberales (ALDE) y verdes (EFA).



La mayor participación de estos partidos podría incidir sobre el futuro del país en varios frentes.



En primer lugar, el menor apoyo detrás de la coalición, y el menor número de asientos que obtuvieron dentro del PE, influiría en la escogencia del Presidente de la Comisión Europea, donde Manfred Weber, líder del UDC y miembro del Partido EPP, era el candidato más fuerte para el puesto. Sin embargo, la mayor influencia de los partidos EFA y ALDE podría reducir los votos a favor de Weber y hacer menos probable su elección.



Francia: Le Pen vs. Macron



El creciente inconformismo contra el actual Gobierno se evidenció en las elecciones, con la victoria del partido nacionalista de derecha liderado por Marine Le Pen (24% de los votos), y la derrota del actual Presidente Emmanuel Macron (22% de los votos).



Lo anterior podría motivar aún más a las fuerzas opositoras del Gobierno para promover un referendo que presione al Presidente Macron a renunciar a su cargo, lo que continuaría movilizando las huelgas del movimiento Chalecos Amarillos, cuyo impacto se evidenció notablemente en las cifras de crecimiento del último semestre de 2018. Por lo que creemos que el mayor inconformismo y polarización del país es un riesgo latente para la economía, que recordemos representa el 20.3% de la economía de la Eurozona.



Italia: populismo avanza con firmeza



Matteo Salvini y su coalición de partidos nacionalistas ENF, obtuvo la mayor cantidad de asientos en estas elecciones a nivel europeo, siendo el partido que mayor ruido puede generar en las próximas decisiones del PE.



Uno de los eventos claves de la agenda de la UE es el ajuste presupuestal que Italia debe implementar este año, con el objetivo de acatar las reglas estipuladas por la Unión Europea y mitigar el nivel de endeudamiento de la economía. A lo cual, el Diputado Salvini entró en varias disputas al respecto, elevando las probabilidades de un enfrentamiento con la UE.



Reino Unido: sin acuerdo de Brexit



Los resultados evidenciaron un apoyo importante al Partido Brexit, que obtuvo 30,75% de los votos, en contraste con los resultados negativos que obtuvo tanto el Partido Conservador -con la partida de la Primer Ministra, Theresa May- como el Partido Laborista, lo que evidencia el gran inconformismo de los ciudadanos respecto a la evolución de las negociaciones del Brexit, y el apoyo de una salida de la UE sin acuerdo.



Juliana Pinzón Tróchez

Analista Mercados Internacionales



María Camila Zambrano

Asistente de Investigaciones, Corficolombiana