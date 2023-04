Examen a las reformas I: la pensional

Después de años defendiendo una reforma pensional multipilar desde este espacio, es pertinente evaluar la propuesta de pilares del Gobierno a la luz de sus objetivos. En líneas generales, lo bueno de la reforma es superior a lo malo, lo que implica que el país estaría mejor con la reforma que sin ella, afirmación que es controvertible en el caso de la laboral y la de salud.



Comenzaré por sus virtudes. Siguiendo los preceptos de un sistema de pilares, sus componentes están bien integrados gracias a mecanismos de interacción del pilar semicontributivo tanto con cotizaciones del pilar contributivo como con el subsidio del pilar solidario. El diseño de este último es otro acierto: la racionalización del monto a la línea de pobreza extrema y la elevación de la edad mínima a 65 años son ambas correctas. Además se reconoce institucionalmente la cotización por semanas y los BEPS para el ahorro informal. Con respecto a sus defectos, se pueden enumerar algunos, como la ausencia de ajustes paramétricos, tasas demasiado bajas de la contribución de pensiones altas o la inexistencia de mejoras en regulación financiera para el ahorro individual. Sin embargo, los problemas graves se concentran en el diseño del componente de prima media del pilar contributivo. Más allá del alto umbral, lo completamente erróneo de la actual reforma es la fórmula con que se calcula la pensión del componente público, inalterada con respecto a la actualmente vigente.



Así es, la misma fórmula de beneficios que generó un esquema sumamente inequitativo, y que seguirá otorgando subsidios regresivos por tres razones: i) el porcentaje base (65%) es alto, y representa un subsidio de más de 20 puntos a la tasa de reemplazo; ii) no reconoce toda la trayectoria laboral sino los últimos diez años, generando un desbalance entre cotizaciones y pensiones; iii) otorga subsidio a todos, premiando las semanas cotizadas. Esto implica que el Estado pierde con todos y cada uno de los pensionados colombianos, sosteniendo el efecto regresivo.



Hay dos maneras de arreglarlo. La primera es asumiendo cuentas nocionales, que calculan la pensión según su valor actuarialmente justo. La segunda, que diseñamos en 2018 con Leonardo Villar, consiste en implementar un gradiente que reduce el subsidio otorgado a medida que aumenta el nivel de ingreso y de ahorro. Este esquema facilita que desde cierto ingreso el subsidio se vuelve negativo, y los pensionados comiencen a financiar al Estado para subsidiar a los más pobres, generando un verdadero esquema de aseguramiento.



Si esto no se soluciona y el Estado subsidia a todos los pensionados se agrava el problema de la transición demográfica, que vuelve al sistema inviable al reducir sus ingresos y aumentar sus gastos. Ante esta inviabilidad del régimen público, el problema del tamaño del umbral es casi obvio. La pregunta no es si va a bajar de tres a dos, sino si el Congreso dará la pelea por bajarlo a su óptimo: 1,5 salarios mínimos.

DAVID FERNANDO FORERO

​Investigador de Fedesarrollo y profesor de la Universidad Nacional