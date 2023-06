Factores ASG: un imperativo que las empresas no deben negociar

Desde hace un tiempo se puso sobre la mesa del mundo corporativo el termino ASG como modelo empresarial a seguir. Principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza sobre los cuales las compañías deben definir una hoja de ruta.



Y es que las empresas debemos ser consecuentes con lo que está esperando la sociedad de nosotros. Además de ser una fuente muy importante de empleo formal en el país, también debemos aportar positivamente a la comunidad donde actuamos y cuidar los recursos naturales que impactamos en nuestros procesos productivos.



El concepto de ASG no puede convertirse en un bonito titular para lavar nuestra imagen. Por eso, si bien no existe una estandarización en el cálculo de las métricas para cada uno de estos factores, cada empresa debe establecer las suyas para evidenciar gestión de cara a las audiencias externas y aportarle a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



De hecho, y de acuerdo con un estudio realizado por ‘La Sostenibilidad en la Agenda del Liderazgo Latinoamericano’ de SAP, el 77 % de las empresas de Colombia ya cuentan con una estrategia de sostenibilidad.



Por poner algunos ejemplos concretos de este tipo de programas que hemos liderado en Providencia y que contribuyen al desarrollo sostenible: hemos logrado reducir en un 40% la cantidad de agua empleada para riego en un área muy importante de manejo de los cultivos, gracias a la implementación de sistemas de alta eficiencia como lo son los pivotes laterales y centrales.



Recientemente iniciamos la restauración de 100 hectáreas de bosque seco tropical, llevamos 187.000 árboles sembrados a la fecha, de nuestra meta que son 500,000.

En lo social, nuestro foco ha sido brindar educación de calidad a más de 4.000 niños y jóvenes de nuestra zona de influencia a través de Providencia Centro de Formación Integral.



Y no solo eso, sino que complementariamente hemos buscado apoyar programas de actividades extracurriculares para un mejor aprovechamiento del tiempo libre.



Estoy seguro de que muchas de las compañías que hoy operamos en y por Colombia al igual que sus líderes, comparten esta preocupación y están pensando en implementar programas similares en espíritu a los que aquí comparto.



Se también que no es una tarea fácil, pero no por eso dejaremos de intentarlo. Esto requiere de voluntad, constancia, talento en la gestión empresarial y una mirada amplia y profunda sobre el entorno.



La invitación es a que más allá de los desafíos o de lo lejana que parezca estar de la meta deseada, trabajemos conjuntamente para marcar la diferencia y seguir aportando a Colombia.



Importante crear consciencia empresarial para cuidar la biodiversidad y generar tejido social para que esto se convierta en un imperativo no negociable dentro de la actividad que desempeñemos, independientemente del sector al que pertenezcamos.



VICENTE BORRERO CALERO,

Gerente General de Providencia