¿Fin del Mercosur?

El Mercado Común del Sur empezó a funcionar en 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue concebido como un proyecto de integración económica, empezando con la liberalización del comercio y la libre circulación de personas entre los cuatro. Para amarrar el compromiso de integración, los cuatro adoptaron un arancel común para el comercio con el resto del mundo. Esto resultó ser una camisa de fuerza, pues el relacionamiento comercial con el resto del mundo tenía que ser con los cuatro juntos, no bilateralmente.

Después de 32 años de Mercosur no se dio la esperada integración económica. Los cuatro no formaron parte de la ola de acuerdos de libre comercio en el mundo, el arancel externo común está más perforado que bandera de guerra, Uruguay se quiere retirar porque está sediento de libre comercio con el resto del mundo y quiere quitarse el yugo de Argentina y Brasil. Y ahora llegó el huracán Milei.



Dijo que no quiere pasar del saludo con el presidente Lula. Y el TLC con la Unión Europea que se terminó de negociar hace cuatro años lo tiene parado Lula por los compromisos ambientales que los europeos le exigen al Brasil. Lo dijo Milei en campaña, me salgo del Mercosur. Con Milei Argentina se quiere quitar el yugo del Brasil.



El desmonte del Mercosur significa que cada uno de los cuatro deberá convertir los acuerdos Mercosur con el resto del mundo en acuerdos bilaterales de comercio.



Es de prever entonces que Milei construya una red de TLC. También es de prever que Argentina y Uruguay terminen suscribiendo un TLC con la UE con base en lo ya negociado. Con EE. UU. no porque el presidente Biden no tiene mandato de negociación. Los principales socios comerciales de Argentina, tanto en exportaciones como importaciones, son Brasil y China que cuentan con gobiernos "zurdos". Entre los dos explican el 31% del comercio total.



Argentina es un país agrícola, y en su fértil pampa se lleva a cabo una agricultura mecanizada. Es gran exportador de soja, maíz, trigo. Los gobiernos peronistas vieron allí una fuente de recursos y le pusieron un impuesto a dichas exportaciones.



Además el gobierno les roba a todos los exportadores con la tasa de cambio, pues mientras que el dólar exportación vale AR$350 el dólar paralelo vale AR$1.000. Como el gobierno está en bancarrota, impuso un impuesto país del 7,5% para la importación de bienes, del 25% para la importación de servicios, del 30% para la compra de dólares, y del 35% para la importación de bienes suntuarios.



En el gobierno del viva la libertad carajo, todos esos impuestos al comercio seguramente desaparecerán. Para la dolarización de la economía, se calcula que la conversión de los pesos argentinos a dólares costaría US$40 billones, y no es claro de dónde va a salir ese dinero. En todo caso Milei piensa a vender hasta el obelisco. La balanza comercial contribuirá con la recuperación de los US$20 billones que la agricultura dejó de exportar por la sequía.



DIEGO URIBE PRIETO

Experto en comercio internacional