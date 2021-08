Engendrado entre el populismo más radical y la creencia ciega en la superioridad del Estado como ‘agente del cambio social’, nace el liberticida más eficaz y peligroso que jamás hemos conocido: El Fundamentalismo de Estado (FE).



Muy posiblemente, esta sea la primera ocasión en la que ha leído algo sobre este sigiloso y sagaz liberticida. Y no es de extrañar, ya que es una de sus más agudas características. Una amenaza latente que promete destruir los principios elementales de la sociedad, curiosamente, convirtiéndose en uno.



Comenzaré aclarando esa característica de sigilo y es que, siendo más exacto, hablo es de mimetización. Las propuestas populistas actualmente empiezan a tener más y mayor resistencia en el electorado, ello se debe a factores como el constante fracaso que viven otros países donde se aplican donde hoy viven en la miseria y la pobreza.



Esto le arrebató su principal asidero de propagación: el discurso vacío pero grandilocuente y al verse sin él, ha mutado y entendido que, el mejor reemplazo, es camuflarse como función básica estatal. Es decir, paso de prometer subsidios a diestra y siniestra esperando votos y aplausos, a inculcar en la sociedad que ello es una función natural del Estado.



Para eso, usa su mejor arma y segunda característica: el activismo judicial. Un arma que tergiversa y explota la interpretación de las leyes, normas y decretos para alienarlos a su conveniencia. Todo con el fin de expandir la función estatal en sentido a favor de sus propuestas. Así, los Fundamentalistas de Estado logran ir más allá que los populistas, porque hostigan por activa y pasiva para asegurar sus fines fuera de los procesos democráticos.



Lo propuesto bajo el F.E. ya no es entendido por el elector como algo proveniente de ‘x’ o ‘y’ político con esta o aquella ideología, sino que se vende como la ampliación natural y necesaria de la función estatal por encima de esas ideologías; usando frases como “ni de izquierda ni de derecha”. Así, de llegar a aprobarse y fracasar, porque -obviamente- era algo imposible de realizar, dicho fracaso no será adjudicable a ese político ni a esa ideología; por el contrario, se asume como la falta de poder estatal para la realización de sus funciones naturales y convirtiéndose, de paso, en razón para ampliar su poder.



Pero ¿Cómo realizar dicha expansión del poder estatal? Simple, con su cuarta característica: la distorsión semántica y funcional de la democracia. Semántica porque le cambia sobre la marcha su definición real a conveniencia y, funcional, porque le implanta la finalidad de expandir el estado, o sea, la democracia es siempre igual a más Estado.



Por último, y la más clara de todas, es su quinta característica: la creación de seguidores con el pensamiento irrestricto de la superioridad de la función estatal, de ahí la razón de llamarlo fundamentalismo. Para ellos, no existe ninguna organización por fuera del Estado capaz de crear un verdadero cambio social y, atacaran sin piedad, cualquier iniciativa privada -con lucro o no- si no está sometida, vigilada y controlada por el ente; en síntesis, el Estado es su ‘Alfa y Omega’.



Carlos Noriega

Concurso de Columna de Opinión ‘Felipe Márquez’ de Visión Colombia 2022.

Ocupó el primer lugar