Generación sin límites

Los jóvenes colombianos han demostrado ser motor de cambio del país y de la sociedad, logrando transformaciones significativas y contundentes. En el 2022, continúan dando muestras de valentía y persistencia ante un mundo y una sociedad cada vez más dinámica y retadora.

La realidad que hemos vivido en los últimos años, a raíz de la pandemia, incrementó de manera significativa los índices de desigualdad y evidenció desbalances a nivel económico y social que aún no terminan de corregirse. Esta situación despertó mayor interés en las juventudes de nuestro país, quienes lideraron conversaciones nacionales alrededor de temas como la igualdad, diversidad, inclusión, oportunidades, empleabilidad, entre otros.



Con este contexto, y teniendo en cuenta la reciente celebración del Día Internacional de la Juventud, los invito a una reflexión: ¿cómo estamos aportando para generar oportunidades a los jóvenes, de manera que puedan construir y desarrollar soluciones que aporten al crecimiento del país?



En el campo colombiano, nuestros (as) jóvenes no son ajenos a estos retos y su lucha es aún mayor donde las oportunidades de desarrollo, educación integral de calidad y empleo formal son escasas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, invertir en ellos mejora directamente los indicadores de productividad agrícola, estimula las economías rurales y garantiza la seguridad alimentaria. Es certero decir entonces que el capital invertido en nuestros jóvenes viene con un retorno asegurado.



Por ejemplo, desde Procafecol hemos entendido este reto. Por esto, hemos promovido iniciativas y políticas que se dedican a impulsar oportunidades para los jóvenes no sólo en las zonas cafeteras, sino en las ciudades donde operamos nuestras tiendas.



Siendo conscientes que el liderazgo juvenil da continuidad a la tradición cafetera y contribuye a la construcción de un futuro próspero para sus comunidades, desde 2017 estamos trabajando en el programa Renacer, una iniciativa que ha apoyado a más de 120 jóvenes en sus proyectos de vida en la ruralidad al ser empresarios, exportadores, profesionales y líderes en su comunidad. Adicionalmente, a nivel corporativo, actualmente el 52 % de los colaboradores de Juan Valdez, está en el rango de edad comprendido entre los 18 a los 28 años. Esto evidencia que en la compañía fomentamos el crecimiento y la participación de los jóvenes, pues creemos firmemente en su vocación y continuamos con nuestro propósito de ser un importante generador de empleo joven en nuestro país.



Así pues, una de las responsabilidades que asumimos y honramos con mayor compromiso es la de construcción de una mejor sociedad. Por esta razón, los invito a que se unan a este propósito y generemos juntos oportunidades concretas para una nueva generación sin límites que nos impulsará hacia el futuro, si logramos integrar sus preocupaciones y sus ocupaciones en el sentido del desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país.



Camila Escobar Corredor

Presidente de Juan Valdez