Greta sí, pero no así

Greta Thunberg, se ha convertido en el símbolo de la lucha frontal de las nuevas generaciones contra el cambio climático. Hace ya varios años ha señalado la importancia de que los gobiernos tomen medidas decididas que permitan reducir el calentamiento global, y según sus apreciaciones emotivas, las consecuencias nefastas para las generaciones jóvenes que ella señala representar.

No hay duda, de que las acciones frente al cambio climático son una prioridad en el presente y el futuro inmediato. Pero, la visión de Greta bien puede ser limitada. Desde la perspectiva de una joven sueca, residente en un país con bajísimos niveles de pobreza, una mayoritaria clase media, una red social amplia y bien financiada, esa prioridad se convierte en un aspecto monotemático.



Lo que no tiene en cuenta la líder nórdica, es que en el mundo más de 1300 millones viven en pobreza sin acceso a agua potable, electricidad o alimentación básica. El 10% de la población mundial vive con menos de USD 2 al día, y casi la mitad con alrededor de USD 5 al día.



Así las cosas, el cambio climático es una variable importante para tener en cuenta, pero para los niños y jóvenes en muchos países de África, Asia o América Latina, se requiere de un crecimiento económico, acceso a fuentes de ingreso, poder sobrevivir ante la ausencia de cubrir las necesidades básicas. En ese sentido, sería simplista pensar que no se deben crear condiciones que permitan condiciones productivas que generen empleo, más allá de la entendible preocupación por el calentamiento global y sus efectos.



Ahora bien, en el marco de la actual crisis, la Agencia Internacional de Energía. acaba de señalar la caída de la demanda de energía en un 6%, y la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero en un 8%. Esas cifras muy seguramente no continuarán post-crisis. Sin embargo, si es probable que cambien patrones de consumo en el mundo más desarrollado, que pueden redundar en la reducción de las emisiones, hasta más allá de los compromisos COP-21.



Pero, a su vez, y este el reto, se deben crear mecanismos que permitan acelerar el crecimiento económico, subsidiar la generación de empleo, fomentar a las pequeñas y medianas empresas, y reducir los niveles de pobreza. Esto requerirá también pensar en como fortalecer las finanzas públicas. Sin lo anterior, protestas sociales, migración ilegal, incremento del crimen, serán posibles consecuencias. Es decir, energías renovables, vehículos eléctricos, mayor eficiencia energética son una parte importante de la ecuación. La otra, será, crear condiciones económicas que sustenten y promuevan la manufactura, la agricultura y la agro-industria, los servicios, en especial la transformación digital, y la infraestructura social en los países menos desarrollados.



Por ende, el simplismo con el que se acompaña la discusión alrededor del cambio climático no ayuda, en especial a los a países en vía de desarrollo. Greta tiene razón en que se debe luchar contra aspectos que afectan el cambio climático, en especial la deforestación del planeta. Pero, la solución no es tan fácil como pensar solo en energías renovables. Es fomentar una estrategia multidimensional con un crecimiento económico que permita que los jóvenes que no son tan afortunados de vivir en Suecia, puedan pensar en un futuro mejor.



Rafael Herz

Analista Internacional

rsherz@hotmail.com