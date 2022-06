¿Ha servido el TLC con EE. UU.?

La idea de negociar un TLC con Estados Unidos provino del presidente Álvaro Uribe cuando en un Consejo Superior de Comercio se puso a hacer cuentas y concluyó que teníamos más oportunidades de comercio con el país del norte que con Mercosur.

Para ese entonces, como dádiva, el 90% de nuestros productos entraba a Estados Unidos sin aranceles, mientras que los gringos sí tenían que pagarlos en Colombia. El negocio que se hizo fue convertir la dádiva en un tratado internacional, y a cambio poner en cero los aranceles de ambas partes. Además, los estándares en materia de telecomunicaciones, servicios financieros, propiedad intelectual, fitosanitarios, y otros, se acercaron a los estándares gringos, y se le dio certeza jurídica al comercio bilateral.



La verdad es que después de diez años este TLC no resultó en un boom del comercio. En 2012 les exportamos a los gringos US$24,6 billones, y en 2021 US$13,1 billones. No es que hayamos exportado menos, es que el precio del petróleo se derrumbó en esa década. Los gringos nos exportaron US$16, 3 y US$16,4 billones respectivamente.



Durante la negociación hubo muchas fricciones entre los ministros de Agricultura y Comercio. El presidente Uribe los dejó forcejear. Carlos Gustavo Cano quería excluir de la negociación productos sensibles. Esa tensión se resolvió mandando a Cano al Banco de la República en el tramo final de la negociación, y los gringos concediendo plazos de liberación del comercio de más de 15 años para los cuartos traseros de pollo, el arroz, el azúcar y la leche.



¿Por qué no creció el comercio? De un lado, antes del TLC nuestra oferta exportable entraba sin aranceles, y del otro, nuestra agricultura (nuestra ventaja comparativa), tiene dificultades en superar las barreras fitosanitarias.



Diez años después el gran ganador de este TLC es el maíz amarillo gringo. Colombia pasó de importar 0,4 toneladas en 2011 a 4,4 millones en 2020, que corresponde a la tercera parte del total de exportaciones gringas ¿Qué hacer cuando nuestra productividad es 5,4 ton/ha y la de ellos 11,6 ton/ha? ¿Resolvemos ese problema excluyéndolo del TLC? Con ello también ganó nuestra industria avícola que se alimenta de ese maíz.



También ganó el consumidor colombiano, que nadie lo representó en esa negociación. Un arancel es un subsidio del consumidor al productor en Colombia, y al eliminarlo, todas las importaciones gringas se abarataron. Dejamos de subsidiar a las ensambladoras de multinacionales en Colombia al eliminar el arancel del 35% a los vehículos.



En un TLC no todo es comercio, también hay estandarización de reglas. Con el TLC se eliminó el costo de US$150 millones para obtener una licencia para larga distancia internacional, abaratándose este servicio, y se introdujo la portabilidad numérica permitiendo cambiar de operador sin cambiar de número, y sin costo. Todo ello a pesar de la gran inversión en cabildeo de los prestadores del servicio.



Álvaro Uribe le dio un vuelco a nuestra política comercial, no César Gaviria.



DIEGO PRIETO URIBE

Experto en Comercio Exterior