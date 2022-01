Habeas data y campañas políticas

La Ley Estatutaria 1581 de 2012 define tratamiento como “cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”.

Esta obligación aplica también para las campañas electorales, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática que implican la recolección, uso y tratamiento de información de personas naturales.



En este sentido, el ejercicio electoral y/o político no suspende el derecho fundamental a la protección de datos personales, cuya normativa sigue plenamente vigente y es de obligatorio cumplimiento para los candidatos, movimientos y partidos.



Los datos de naturaleza “política” son considerados sensibles y de allí no solo el deber de tratamiento adecuado y reforzado, sino la seguridad que se debe tener sobre esta información.



En materia de campañas políticas es importante recordar que los datos recolectados solo se podrán almacenar durante el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades del tratamiento y, una vez cumplida la finalidad, se deberán suprimir de oficio.



Durante el 2021, con miras a las campañas electorales y con el fin de garantizar la protección de los datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelantó jornadas de capacitación a las que asistieron representantes de once partidos políticos. Esta pedagogía es importante y preventiva, pero no exime la responsabilidad de los partidos y candidatos en el tratamiento adecuado de datos personales con fines de mercadeo o propaganda política.





Entre 2019 y 2021 la SIC recibió 65 quejas relacionadas con campañas políticas por i) marketing político 93,93%, ii) uso de imágenes de menores de edad 4,54% y iii) publicación indebida de datos 1,51%.



Es importante recordar que en materia de campañas y candidatos existe un régimen dual de vigilancia, de una parte, la SIC adelanta las investigaciones e impone las ordenes y sanciones del caso, pero cuando se es elegido popularmente, la SIC debe remitir el expediente a la Procuraduría General la Nación, que en su rol de juez disciplinario investiga y sanciona a los servidores públicos.



En esta época electoral hacemos un llamado a los candidatos y a las campañas para que respeten la regulación sobre recolección, uso y tratamiento de datos personales en las campañas políticas (Ley 1581 de 2012) que se desarrollarán durante la primera mitad del año, y para ello hemos emitido la Circular 001 de 2022 en donde impartimos diversas instrucciones en materia de administración de datos personales en el marco de las campañas políticas que actualmente se adelantan.



Allí en nueve puntos resumimos lo que cualquier candidato o partido debe tener en cuenta para cumplir la ley y evitar sanciones de orden administrativo y/o disciplinario, además de respetar los derechos de los ciudadanos que se quejan por al asedio al que son sometidos por parte de algunos actores.



