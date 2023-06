Hablemos de embarradas

El mundo de las start-ups ha sido particularmente exitoso generando espacios de encuentro para que los emprendedores compartan sus experiencias. Cada ecosistema tiene su sabor específico, pero algunas rutinas han trascendido fronteras y se pueden ver reuniones parecidas en diferentes idiomas en todas partes del mundo. Una de esas rutinas son las conversaciones sobre embarradas, conocidas como f*ck up nights. En este mundo, es normal hablar de quiebras y de todo lo que sucede alrededor del cierre de una empresa.

Recientemente, un par de meses después de celebrar el creciente número de matrículas mercantiles registradas en Colombia, Confecámaras publicó un estudio en el que señaló que la tasa de supervivencia empresarial de Colombia en un período de 5 años era de 33,5% y que, según su comunicado de prensa “de las 296.896 unidades productivas creadas en 2017, 98.696 siguieron operando en 2022”. Nótese que, a propósito, no usé la palabra solamente, a pesar de que las tasas de supervivencia empresarial de países como Francia, Bélgica y Suecia están por encima del 50%. Tampoco usé la palabra fracaso.



Y no usé “solamente” y “fracaso” porque creo que los ciclos de creación y cierre de empresas son normales y sanos para una economía. Ahora, el problema es cómo hacemos que cerrar una empresa sea cada vez más fácil. De acuerdo con Doing Business del Banco Mundial, Colombia ocupó en 2020 el puesto 32 entre 188 países en el número de trámites y los costos requeridos para resolver la insolvencia empresarial. En este pilar miden las ratas de supervivencia, el tiempo, los costos y estar en el puesto 32 entre 188 no suena mal. Sin embargo, los tiempos y los costos siguen siendo enormes. Un proceso de insolvencia en Bogotá toma 1,7 años y requiere un sinnúmero de trámites.



Conversar con un/a promotor/a de la Superintendencia de Sociedades es adentrarse en un mundo que parece de una película de horror. 1,7 años es demasiado tiempo para tener el capital y la capacidad emprendedora de una empresa que debe cerrarse por fuera del mercado.



En un momento en que las empresas están enfrentándose a la incertidumbre y a la turbulencia, tenemos que hablar de insolvencia y quiebras sin equipararlos a fracasos. Necesitamos reducir urgentemente el tiempo y los costos necesarios para cerrar una empresa y hablar de las embarradas en el mundo empresarial abiertamente y sin tabúes, tal como lo hacen con éxito los startuperos.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Decana Escuela de Administración

Universidad EAFIT