Hablemos de Pilares

En este mismo espacio en ocasiones anteriores se ha reiterado la conveniencia de implementar una reforma pensional basada en el concepto de pilares. En virtud del reciente debate vale la pena repasar las virtudes y defectos de una reforma de estas características.

Comencemos por el principio: el sistema pensional colombiano funciona de forma competitiva, con Colpensiones y las AFPs disputándose por las cotizaciones de los trabajadores formales. Como ambos regímenes funcionan de manera diferente se llega a graves distorsiones: los que se logran pensionar les va mejor en el régimen público, los que no alcanzan reciben más recursos en el privado. Pero incluso si funcionaran de manera similar (como en la otra gran propuesta, de cuentas nocionales), no tiene sentido que dos sistemas con fortalezas muy distintas busquen cumplir todo el rango de objetivos de un sistema pensional, cosa que no han logrado hasta ahora. La competencia en protección social no funciona, como lo demuestra la concentración en el mercado de AFPs: de ocho iniciales a las cuatro actuales.



Entonces, en esencia, un sistema de pilares cambiaría el funcionamiento del sistema, desde una lógica competitiva a un esquema complementario e integrado. Así, los afiliados cotizarían a ambos regímenes al tiempo, y su aporte se distribuiría en dos componentes. El primer tramo de la cotización se dirigiría a Colpensiones bajo un esquema de reparto, con la diferencia que el Estado ya no se comprometería a pagar toda la pensión (con subsidios regresivos), sino solo esta primera parte del ingreso. El segundo funcionaría como una cuenta de ahorro individual tradicional, administrada por las AFPs.



Pero más allá de discutir las ventajas de este sistema (acotación de los subsidios públicos, solidaridad en la pensión básica, rentas vitalicias garantizadas, unificación de la información, etc.), veamos qué pasa con las cuentas fiscales. Dependiendo del tamaño del primer tramo (1, 2,4 salarios mínimos), el Estado comenzaría a recibir en el presente un (gran) influjo de recursos, liberando déficit fiscal y permitiendo la financiación de un beneficio universal. Pero ojo, estos recursos no son un impuesto que pertenece al Estado, sino un ahorro que pertenece a los trabajadores, por lo que éste se compromete a devolverlos en el futuro en forma de pensiones. Por ende, mientras más alto sea este umbral, menor será la sostenibilidad intertemporal del sistema.



En un trabajo que hicimos con Leonardo Villar en 2018 encontramos, al igual que lo hizo Mauricio Olivera, que el umbral óptimo sería 1 salario mínimo. Más allá de este punto el costo fiscal futuro de este nuevo sistema (invisible para nosotros, pero que se generaría y tendrían que pagar nuestros hijos) puede más que compensar los beneficios que traería liberar este espacio fiscal en el próximo gobierno. Como reza el gran dicho economista: ‘No hay almuerzo gratis’. Sí, debemos mejorar la cobertura y corregir el sistema, pero sin hipotecar el futuro de nuestra sociedad y nuestra economía.



DAVID FORERO

Investigador de Fedesarrollo

dforero@fedesarrollo.org.co