Hambre pandémico

La pandemia del Covid-19 ha traído no solo la enfermedad en sí, sino la muerte de dos millones de personas a nivel mundial. Las consecuencias de un evento de tales proporciones en salud pública, desde el punto de vista económico global, y comportamental en la antropología del ser humano, solo pueden compararse desde lo psicológico a eventos catastróficos como una guerra, un tsunami o una migración incontrolada.

En lo político, las incidencias sociales de una pandemia no afectan de manera crítica las jerarquías gubernamentales, pues estas, obedecen en la mayoría de los casos a democracias y dictaduras, que son las dos formas de gobierno mas prominentes en el globo terráqueo, sin embargo, hay un factor en el cual, se debe hacer hincapié y que sí incide en la política internacional que es el hambre.



La mayoría de los historiadores, coincidimos en atribuir los cambios mas importantes de la humanidad al hambre, que en la mayoría de los casos llega a la muerte.



Si bien, la pandemia del coronavirus ha traído una serie de nuevas facetas comportamentales como la compra por internet, el aumento de comidas rápidas a domicilio el sedentarismo o vía contraria, el exceso de ejercicio casero, en muchísimos países el desempleo generadopor el virus covidiano ha traído más hambre y por ende desnutrición y enfermedad.



Pero esto no es un comportamiento nuevo para la humanidad. El Estraperlo, por ejemplo, durante la guerra civil española, fue un criterio comercial que inclusive se usa hoy en día, en el que todo aquel que tuviera dinero podría obtener bajo la ilegalidad, más raciones de comida, produciendo lo que en términos de economía histórica se llama: una escasez productiva.



Esto, finalmente ocasionó una hambruna sobre todo en las ciudades mediterráneas españolas matando a cientos de personas, no por la guerra, no por el Estraperlo sino por hambre.



Según el historiador Ole J. Benedictow, la Peste Negra tuvo un “salto metastásico” en la Europa medieval, cuando los productores de arroz, cereal y especies campesinas dejaron de producir, huyendo de aquellos citadinos que, a su vez, huían de las ciudades plagadas de la enfermedad. Esto, encareció los alimentos de tal forma que modificó la dieta alimenticia de los habitantes del medioevo.



Dietas pobres en vitaminas, carbohidratos y por ende las frutas y las hortalizas se pudrían, pues no había quién las recogiera y distribuyera. El historiador medievalista Guy Bois habla de una crisis sistémica durante las enfermedades pandémicas que habían traído a los grandes territorios, estanflaciones imcontrolables, produciendo más muerte por hambre que por las enfermedades.



Luis Felipe Chávez Giraldo

Historiador.

lfch1978@yahoo.com