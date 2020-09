Hidroituango y Avianca: el manejo de lo público

Estos casos plantean un problema de gran importancia en política económica: la relación entre los sectores público y privado, y ¿cuándo esta es afectada por problemas de falta de transparencia y equidad (condiciones cuestionables de gobernabilidad corporativa y de priorización en el gasto FOME) ?: uso de lo público para el beneficio privado.

Hidroituango: qué y quien



Por la complejidad técnica de un proyecto de la envergadura HI y las complicaciones de gobernancia corporativa y de política que lo vienen rodeando, es difícil establecer que grado de responsabilidad tienen sus directivos y ejecutores en el impacto que tuvieron las contingencias geológica e hídrica que lo afectaron. Haciendo caso omiso de los costos ambientales y humanos/sociales:



1 ¿La causa del GAD fue que técnicamente era demasiado complejo instalar las compuertas de los 2 túneles o la necesidad ganar tiempo frente a la amenaza de la sanción de la GREC (o por una mezcla de ambas: perdido el tiempo con el contratista inicial ya no había tiempo para poner compuertas)? lo que motivó su uso sin revestimiento que expuso el proyecto al impacto de la contingencia (Portafolio: Hidroycuando).



2. ¿Si eran tan absolutamente imprevisibles los problemas geológicos e hidrológicos en términos de los estudios previos respectivos?: ¿los estudios geológicos (tan criticados por UNal) no advirtieron de los problemas para las compuertas? ¿Los análisis de probabilidad de ocurrencia no advirtieron sobre las crecidas en Abril? ¿La falla estuvo en estos o en no atenderse rigurosamente a sus resultados por el mismo problema de tiempo y costos? ¿o son los riesgos irreductibles?



3. Son los atrasos y sobrecostos monumentales tan comunes que los de Conconcreto en Porce III no cuestionan el darle el contrato nuevamente en HI?



En el intento de aclarar algo cuanto de los problemas son atribuibles a la naturaleza y cuanto a problemas de manejo se consideran aspectos relacionados con 2 y 3. Sobre 2 los problemas ¿surgieron exclusivamente por las contingencias geológica (dificultad para instalar las compuertas de los dos túneles de desviación) e hidrológica (daño al GAD, no por no haberlo preparado adecuadamente sino por el mero volumen de caudal), siendo esta un evento extraordinario, tan imprevisible en esa cuenca en abril en términos de la probabilidad de ocurrencia?



El 3 está relacionado con problemas de organización y gobernancia del proyecto. Visto que lo que desencadenó la cadena de problemas fue el atraso en la construcción de los túneles (determinando la respuesta a las contingencias geológicas e hidrológica en forma de evitar los costos monumentales de un atraso frente a la CREG), ¿por qué se escogió para este consorcio CTFS (liderado por una firma emproblemada) que no daba garantías y la demora en reemplazarlo? Similarmente, con la escogencia de Conconcreto (la cual enfrentaron sobrecostos y retrasos monumentales en PorceIII) e Integral (problemas similares). ¿Fue el caso que dirigentes (gerentes y miembros de junta) no cumplieron con su responsabilidad de monitorear el desarrollo manejándolo entre amigos, y no hubo una puerta rotatoria entre ejecutivos vinculados al GEA y la junta de epm, (ej. JF Gaviria ex-miembro de junta de Conconcreto e Integral y F Restrepo exgerente de esta)? El tipo de problemas de gobernancia corporativa que abunda en alianzas entre los sectores público de tipo corporativista (Portafolio: Hiidroycuando).



Avianca: pros y contras



Como es obvio el anuncio de un crédito de U$370’ para apoyar a Avianca ha desatado una encendida polémica. en una situación de tan urgentes necesidades sociales se gasta esa enorme suma en salvamentar unos propietarios extranjeros que estaban ya en una muy difícil situación desde antes de la presente crisis.



La justificación del crédito es clara: el papel de Avianca en la economía colombiana como responsable de la mitad del tráfico aéreo, con lo cual juega un papel muy importante en su funcionamiento/conectividad. Sin embargo surge el problema económico y de política de los criterios de asignación de recursos escasos: cuáles de ellos justifican priorizar a Avianca (dueños enormes holdings salvadoreños y brasileros y acreedores como United) sobre asignaciones alternativas, también servicios públicos con altísima rentabilidad social como la salud (hospitales y rastreo incluyendo pruebas) en condiciones de pandemia: si se trata del empleo no es más rentable rescatar algunas de las decenas de miles de famipymes y la variedad de negocios en todos los sectores, que quebraron al costo de millones de desempleados? por qué no gastar los U$370’ de Avianca protegiéndolo al apoyar empresas que no van a sobrevivir sin este apoyo ($1.36B permitirían salvar decenas de miles de empresas con sus capacidades y un múltiplo de empleos). ¿Y si se trata de impacto social no es más rentable un ingreso básico mínimo durante la crisis? Dentro del FOME estos recursos cuestan destrucción de capacidades y empresas, desempleo y hambre.



¿Por qué hay recursos para salvamentar esos holdings y no para estas destinaciones? ¿O incluso si de características sectoriales (y no limitarse al too big to fall) se trata, porque no se coparte ese crédito con Viva air en proporción pej al movimiento de pasajeros? ¿Por qué invertir en una empresa que tiene activos billonarios para garantizar créditos privados interfiriendo en el proceso de restructuración? (¿por qué al mercado hay que dejarlo trabajar cuando se trata de los trabajadores y no cuando se trata de capitalistas?)



Pero el problema se pone más turbio al considerar que los beneficiarios holdings extranjeros (Synergia group, BRW, Avianca Holdings de Efromovich y Kingsland de Krieke) habían llevado a la empresa a esta situación, particularmente los manejos del primero. Para que U$370 no resulte un premio a los dos propietarios, quienes están sumidos en una batalla por el control corporativo, no bastan as condicione anunciadas por el viceministro (operación en Colombia y uso para funcionamiento no para repagos). No podría ese 40% de contribución al DIP (Debtor In Possession) por U$900’ que están estructurando mediante acuerdos con prestamistas, condicionarse a contribuciones de los holdings propietarios y de estos acreedores? Y de cualquier manera, por razones de eficiencia y equidad, debe ser en términos estrictamente comerciales en tasas de interés y garantías, como parte de dicho crédito sindicado



La situación de Avianca era desastrosa tanto financieramente como en materia de gobierno corporativo antes del puntillazo de la pandemia. De nuevo, ¿por qué financiar a Efremovitz (en conflicto por control corporativo con Krieke), un personaje siniestro (detenido en Brasil por corrupción, acusado incluso de beneficiarse de desplazamiento forzado para desarrollar sus plantaciones de palma), quien provocó la reacción del segundo por haber dado como garantía para el crédito de United sus acciones en Avianca Holding?



Ricardo Chica

Investigador Desarrollo Economico

EconomicDevelopment consultant