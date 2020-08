Hidroycuando

No se necesita ser genio para entender que Quintero no es el único responsable de la crisis de EPM, ni antioqueno para indignarse por ella. Quintero ha tomado decisiones equivocadas, la debatida potencialmente muy costosa, pero anteriores directivos son también responsables de la cadena previa de errores que la vienen afectando.



Sin embargo, la elite regional encontró en él el perfecto chivo expiatorio para endilgarle la destrucción de la empresa. Que los contratistas de un proyecto que va a tener un atraso de por lo menos cuatro años, que ha tenido sobrecostos de más del 50% (y que puso en riesgo la vida y los bienes de población local) hablen de "Capacidad de ejecución y riguroso cumplimiento” es de no saber si reírse o si llorar.



Claro que el otro chivo expiatorio es la creciente de abril-mayo que sin duda fue fatal para el proyecto, pero ésta tuvo ese impacto a consecuencia de varios errores y decisiones apresuradas que se cometieron para recuperar el atraso que ya para 2015 era de 20 meses. Y vale decirlo, en condiciones de estrangulamiento fiscal como las actuales causadas por la pandemia es bueno recordar que $9.9B es1/3 del presupuesto nacional para salud.



La gestión de Quintero es criticable en aspectos tan graves como la erosión de la capacidad técnica y de gestión de la empresa por la forma clientelista en la cual ha manejado cargos técnicos; así como la forma costosa para EPM y contratistas como adelantó la demanda Pero la elite regional está desatando un linchamiento colectivo como reacción a esta decisión, y la pérdida de poder que significo la salida de la junta, siendo que la gestión de esta no ha sido mejor en el control de decisiones y el proyecto (como las anteriores con los descalabros previos).



Sin duda Quintero actuó precipitadamente en forma que generó un costo reputacional para las organizaciones afectada (pérdida de confianza entre inversores). Pero es entendible su angustia de ver como billones de pesos se van por el sifón sin que nadie responda y por tratar de proteger los intereses del colectivo frente a los particulares.



Nadie puede cuestionar que el GEA es una red empresarial que bien encarna el dinamismo emprendedor e innovador del antioqueno, y sin duda a él, no solamente los antioquenos sino todos los colombianos, debemos logros importantes en materia de desarrollo económico/empresarial, y que gracias a ello EPM era una empresa modelo en AL, la cual ha contribuido a que Medellín sea la única ciudad que funciona y la más vividera en Colombia.



No hay duda tampoco que el modelo corporativista de alianza empresarios-gobierno ha servido bien a Antioquia, pero en EPM, culminando con HI, han surgido problemas que son la ilustración perfecta de los complejos problemas de gobernancia corporativa que vienen con él. HI involucra una secuencia de relaciones ciudadanos-alcalde-epm-empresarios/contratistas (no hay uno sino varias capas de problemas de agencia); así como Orbitel Antofagasta, Bonyc (de U$100 a U$300 millones, 9 años de retraso) y PonceIII (mas de $1B), venían reflejando problemas similares.



¡A Medellín se la respeta! ¡Quintero destruyó el modelo corporativo de empresario+gobierno que posibilitó que Medellín sea diferente del resto del país y se desarrollara (analista de Dejusticia), y destruyó la confianza en ella! Este es el tono que se acerca a tener de histérico o de tribal (típico de las elites regionales que operan protegiendo a sus miembros y resistiendo la injerencia del foráneo, a quien se usa como chivo expiatorio); además politizándose absurdamente el debate.



Es innegable que el empresariado antioqueño reúne cualidades ejecutivas y conciencia social excepcionales, y que esa colaboración efectivamente contribuyó a varios importantes proyectos, pero eso no la hace ni mágica ni sacrosanta; no solo en el caso particular de grandes obras civiles ha sido negligente, sino que también se ha llegado a corromper/pervertir (Escobar-Uribe). ¿Por qué un cuestionamiento obvio por el lamentable manejo del proyecto es tomado como agredir al empresariado antioqueño y destruir toda posibilidad de una colaboración futura con él?



Sin embargo, el citado analista que acusa a Quintero de haber destruido la santa alianza reta a Vargas Lleras a denunciar un hecho de corrupción, siendo que esta es (debido a dichas complicaciones) un problema mucho más complejo que coimas.



Los economistas hablan de problemas de Agencia (dificultades del principal para monitorear, controlar y sancionar al agente) y de acción colectiva (falta confianza y ausencia de incentivos grupales para abstenerse de actuar corruptamente).



La trasparencia como la confianza son bienes públicos que favorecen la coordinación necesaria para el desarrollo y protegen de la corrupción. Por eso somos uno de los países más corruptos del mundo (TI): los incentivos para los agentes están distorsionados por esos problemas moviéndolos a un manejo de lo público para su beneficio privado; y esto es corrupción, aunque no haya coima o sobrecostos ficticios.



Ejemplos: la puerta rotativa entre los ejecutivos de las corporaciones financieras y los reguladores, lo que les permite jugar a doble banda; caso Boeing, donde estos no impidieron que la empresa sacara al mercado un avión que sabían que era inseguro (350 muerto); caso Agro ingreso seguro de negligencia culposa con los recursos públicos, en el que se permitió concentrar los recursos en grandes propietarios para obtener réditos políticos.



En HI la secuencia de problemas arrancó desde la licitación, con el cambio en sus términos que condujo a que se resulta escogiendo, entre dos finalistas (incluyendo miembros de un cartel brasilero), el económico; secuencia que justifica el título de uno de los varios reportes de UNal ‘Historia de una tragedia anunciada’.



La serie de fallas incluyó: contratar inicialmente para los túneles una empresa que no daba garantías; para evitar los costos, como las sanciones por el atraso inicial, se tomaron una serie de decisiones generadoras de riesgo: los dos túneles de desviación sin compuertas y un tercer túnel GAD, modificando el diseño de descarga por fondo (ahora por éste); correr en su construcción desviando el agua por él sin las condiciones de revestimiento contra la erosión; y taponar los dos originales para así quedar dependiendo del tercero; su taponamiento por los residuos de la creciente y el catastrófico desvío por la casa de máquinas para evitar una tragedia.



Claro que las complicaciones de un proyecto de esta complejidad y envergadura son obvias, pero resulta poco profesional culpar a la geología o a las lluvias por eventualidades a tomar en consideración antes, más cuando por correr se tomaron decisiones que incrementaron la vulnerabilidad a una crecida grande, las cuales en abril no son infrecuentes en esa cuenca.





Ricardo Chica

Investigador Desarrollo Economico

EconomicDevelopment consultant