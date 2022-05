Icopor para descarbonizar la economía

Luego de años de discusiones científicas y políticas, hemos llegado a un consenso sobre la importancia de conseguir una economía baja en carbono. Sin embargo, poco se habla del papel que tienen ciertos factores para alcanzar una verdadera economía sostenible, como los empaques que utilizamos para transportar y almacenar nuestros alimentos, minimizando su desperdicio y prolongando su vida útil.

En años recientes, los consumidores y la industria de empaques han transitado hacia opciones más amigables con el medio ambiente, dejando de lado un material que por sus características es ideal para una economía baja en carbono: el poliestireno espumado, más conocido como Icopor.



Aunque suene contraintuitivo, este material es más sostenible que alternativas como el papel o el cartón. De acuerdo con una investigación realizada por la revista Science, la producción de icopor requiere un 50% menos de energía en comparación con otros. Producir un vaso de papel consume aproximadamente 12 veces más vapor, 36 veces más electricidad, el doble de agua de refrigeración y 580 veces el volumen de aguas residuales que lo que se necesita para fabricar un vaso de poliestireno espumado.

Además, el Icopor, compuesto en un 90% de aire, es ideal para transportar mercancías y alimentos, pues con su peso ligero, existe una disminución proporcional de las emisiones GEI a la atmósfera.



¿Y el reciclaje?



Nos inclinamos por los envases de papel o cartón porque creemos que desaparecen el impacto de la contaminación plástica. Sin embargo, buena parte de estos utilizan un adhesivo termofusible no soluble en agua o a base de solvente que los excluye técnicamente de los programas de reciclaje, debido a que la resina adhesiva no puede retirarse durante el proceso de reducción a pulpa.



En contraste, el poliestireno es reciclable y tiene múltiples usos después de su consumo inicial. Si llega a una cadena de reciclaje adecuada, como lo hacemos hoy en día con el plástico PET, sirve como materia prima para la fabricación de impermeabilizantes, productos de plástico rígido como ganchos de ropa o materas, incluso, asfalto para carreteras. Al pensar en un material sostenible es importante entender cómo será su cierre de ciclo. Los empaques de papel y cartón que terminan en un relleno sanitario o en una fuente hídrica pueden generar impactos ambientales mayores ya que se pueden convertir en una fuente de GEI, o en material orgánico agotador del oxigeno de los ríos y mares.



No se trata aquí de hacer una defensa a ultranza del plástico. Es bienvenida la introducción de nuevos materiales que nos permitan renovar la industria y avanzar en los objetivos que, como sociedad, nos hemos impuesto en materia ambiental. Sin embargo, es una invitación a preferir las opciones menos intensivas en carbono que tenemos a la mano y, en ese sentido, el poliestireno espumado es una mejor opción siempre y cuando se haga un correcto cierre de ciclo y se garantice su reciclaje.



María del Pilar Romero G.

Jefe de Desarrollo Sostenible en Darnel.