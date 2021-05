Idea para finanzas de la empresa Colombia

Creo que, a pesar de las discrepancias, absolutamente todos los colombianos entendemos que la crisis económica detonada por el covid-19 ha dejado huecos fiscales que en efecto tenemos que saldar en algún momento. Sin embargo, muy pocos están dispuestos a contribuir a través de más impuestos. De la observación de los días sin IVA se puede concluir eso, nadie quiere pagar impuestos porque desafortunadamente el derroche del Estado y la corrupción histórica en Colombia nos ha llevado a pensar que todo se lo roban.



Sin embargo, llama la atención cómo la conversación y el debate se haya quedado en la ‘docena de huevos’, en que el presidente había dicho que no y ahora se contradice, en que la reforma afecta y atenta contra la clase media como siempre, entre muchas otras cosas que como siempre son verdades a medias, mal contadas, errores de tacto, comunicación y, por supuesto, injusticias que hacen explotar las redes sociales con memes, sátira e indignación, ahora transformada en violencia.



Entonces, si la respuesta para financiar no es la imposición de más tributos, hay que poner el foco en los Proyectos de Interés Nacional públicos y privados, que pueden generar inversiones de corto, mediano y largo plazo, y que suman otros beneficios como la generación de empleo, pago de impuestos y regalías.



Me refiero a proyectos que requieren licencias y trámites ambientales, solicitudes que deberían aumentar su velocidad en agencias e instituciones del Gobierno como la ANLA y las CAR, por mencionar algunas. Insisto: lo que hace falta es que en todas oficinas hagan su trabajo más rápido, ágil y efectivo.



Solo para dar algunas cifras en el caso de la ANLA, según su página, hay tres proyectos de inversión en trámite de licenciamiento que en total podrían sumar 4.770 millones de dólares: la ampliación del aeropuerto El Dorado, el proyecto minero Quebradona (Antioquia) y la Refinería de Cartagena. Quedan por fuera otros proyectos petroleros, mineros y energéticos de igual interés.



Frente a la petición que hay de disminuir el gasto en algunas instituciones del Estado, estamos de acuerdo. Sin embargo, hay que ver también cuáles entidades de Gobierno encargadas de dar trámite y licencia a Proyectos de Interés Nacional, se deben robustecer para que den o no viabilidad a proyectos que podrían generar empleo e inversión en estos momentos. La eficiencia y el liderazgo de estas instituciones es clave, y de su gestión depende el desarrollo en gran medida en las regiones donde se pretenden estos proyectos.



Si bien será necesario recurrir a una reforma tributaria, es importante que el Gobierno le demuestre a la ciudadanía que las instituciones están haciendo su trabajo, que lo están haciendo al ritmo que necesita el país, que los impuestos son uno de los tantos caminos y escenarios que se están explorando pero que no es la única salida. Esta empresa llamada Colombia tiene futuro, y es necesario que se trabaje en la agenda del desarrollo, de las propuestas y de la inversión y del crecimiento legal y sostenible.



Jhan Rivera

Director de Monodual