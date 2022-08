Inclusión financiera digital: aprendizajes

El pago de subsidios en Colombia ha sido utilizado por los últimos gobiernos de manera intensiva para atacar la pobreza extrema, combatir la desigualdad, y generar inclusión financiera transformando el relacionamiento de las personas con el sistema financiero.

Hace 10 años era común que los beneficiarios tuvieran que ir a una sucursal bancaria para cobrar su subsidio en forma de giro. Además de desplazarse por días, hacer filas interminables se sumaba el alto costo del transporte del efectivo para llegar a municipios de difícil acceso. En adición, la deficiente educación financiera, la baja penetración de la tecnología, la escasa cobertura de internet y la falta de incentivos para que los usuarios no retiraran este dinero en efectivo implicaban barreras.



Así es como nace una combinación que ha sido una de las claves del éxito de la bancarización en Colombia: los depósitos electrónicos o billeteras digitales. Estos soportan la entrega de subsidios, combinando el mundo digital con un acceso físico cercano, sencillo y conocido.



Como resultado, entre 2011 y 2021 la inclusión financiera en Colombia creció en más de 25 puntos, pasando de 64,6% a 90,5%, según el último estudio de Banca de Oportunidades. Lograr que hoy más de 33 millones de colombianos tengan al menos un producto financiero formal, ha requerido de un arduo trabajo del sector bancario y las Fintech. Sin embargo, aún tenemos una gran deuda en la verdadera inclusión Financiera.

Tres grandes lecciones de este camino hacia la inclusión financiera que hemos vivido en Puntored:



En primer lugar, la importancia de los pequeños comercios independientes en la cadena de pagos. Por otro lado, la importancia de las transferencias inmediatas de dinero y finalmente la poca Data de personas no bancarizadas para ofrecer productos de crédito enfocados en suplir las necesidades de los millones de personas que cobran sus subsidios o realizan sus pagos a través de los corresponsales bancarios.



Lo anterior puede significar para una persona de escasos recursos la oportunidad de salir de la pobreza, para el país significa seguir formalizando la actividad económica, lo cual tiene una incidencia directa y positiva en el recaudo tributario, y, por tanto, en la financiación de programas y proyectos públicos que beneficien a las comunidades. Hay que seguir fortaleciendo y estrechando los lazos entre quienes tenemos la experiencia y capacidad de acción y conexión, y las instituciones.



Actualmente contamos con un ecosistema diverso, con grandes jugadores que queremos aportar a la construcción de una mayor inclusión financiera y mejores oportunidades para los colombianos. Es necesario seguir trabajando de manera conjunta con las instituciones, fortaleciendo no solo los actuales procesos de digitalización, sino también formulando mejores y nuevas soluciones que les permitan a los colombianos tener cada vez más acceso al sistema financiero y a oportunidades de financiamiento.



Andrés Albán

CEO Puntored.