Industria, a transformar y a reciclar

En Colombia se generan más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de las cuales solo se recicla el 16,5%. Lo demás termina en procesos de disposición convencional como los rellenos sanitarios.



Adicional, se calcula que 10 de los 12 millones de toneladas de residuos sólidos generadas, es decir, alrededor del 30%, corresponde a materiales de papel, cartón, plástico, vidrio y metales, mientras que el restante se concentra en peligrosos y no peligrosos, según Informe de la Disposición Final de Residuos.



Las cifras en nuestro país nos llevan a hacernos varios interrogantes: ¿hasta cuándo podemos ser sustentables y sostenibles para soportar estos niveles de consumo en Colombia? ¿Podrán los rellenos sanitarios continuar con la atención de generación de residuos?



Nos convertiremos en una nación sustentable si creamos planes de aprovechamiento de residuos, lo que no solo tendrá un efecto ambiental positivo, sino económico por el adecuado uso y disposición de los materiales que pueden utilizados porque tiene la opción de ofrecer una segunda vida útil.



Colombia avanza poco a poco en llevar la teoría a la práctica, ante la resolución 1407 de 2018 que surgió para atender a las necesidades de sostenibilidad y preservación de los recursos naturales y los ecosistemas.



Esta muestra que a partir del primero de enero del presente año, las empresas en Colombia debieron iniciar la recolección, transformación y el aprovechamiento del 10% del total de envases y empaques que pusieron en el mercado nacional en 2018.



El reto mayor será tener un Plan de Gestión Integral de envases y empaques que genere la recuperación no solo del 10%, sino del 30% del material dispuesto en el mercado. La fecha límite para cumplir es 2030, según disposición del Ministerio de Ambiente. Nos quedan 10 años para tener organizada la casa ¿Cómo hacerlo?



La industria puede avanzar en la construcción de un Plan de Gestión Ambiental, mediante la integración de todos los actores de la cadena, lo que incluye a la ciudadanía. Sin duda, es esencial apalancarse de quienes en el mercado tiene la capacidad de captación desde el posconsumo.



En Colombia tenemos 321 rellenos sanitarios que cumplirán su vida útil en los próximos cuatro años. Sin embargo, tenemos alternativas más sostenibles y con tecnologías más avanzadas para transformar los residuos. La invitación a empresarios es sentirse parte de la solución de proteger la vida.



Diego Guzmán

CEO de Atica