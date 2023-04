Industrialización y ciudades en 2023

La apuesta del Gobierno para el desarrollo empresarial es la reindustrialización. Mi propuesta para alinearla a las necesidades de hoy es enfocar la discusión en dos aspectos sensibles que no están en los documentos publicados por el Gobierno: el uso del suelo y la repotenciación industrial. Potenciar la empresa colombiana vía la promoción de nuevas industrias cerrando brechas de productividad, fortaleciendo encadenamientos, diversificando la oferta y enfocando la internacionalización en la región como lo ha planteado el Gobierno es una apuesta loable, pero la apuesta tiene que reconocer que depende de las ciudades.

El diagnóstico sobre el preocupante crecimiento industrial que señala el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en las bases de la Política de Reindustrialización es correcto. Desde 2007, el crecimiento del PIB industrial ha estado por debajo del crecimiento del PIB total. Este estancamiento está atado directamente al suelo urbano destinado a la industria. En 2021, Probogotá publicó un estudio (del que fui parte) en el que se revisaron los supuestos del POT en clave de desarrollo económico. Según el estudio, el suelo dedicado a la industria y los índices de altura de estas zonas, no ha aumentado ni un metro desde hace tres décadas en Bogotá. Esta tendencia se replica en diferentes ciudades. Acompañar a los municipios respetando su autonomía, para que diseñen mejores planes de ordenamiento territorial que abran espacio para el desarrollo industrial sostenible y amable con el urbanismo, tiene que ser una prioridad de cualquier política de industrialización.



Para esto, es necesario diseñar incentivos que promuevan el repontenciamiento industrial. Una industria ubicada en una zona estratégica de la ciudad que pueda crecer y a la vez usar el espacio disponible para generar otros equipamientos es la mejor manera de promover la industrialización. En los incentivos de desarrollo de CTeI de la política, el repotenciamiento es fundamental. El Valle de Aburrá es un ejemplo de ello. En los municipios que bordean el río Medellín conviven al lado de complejos residenciales, industrias que han controlado sus emisiones y que se han forrado de restaurantes, canchas, comercio y hasta hoteles de perros. Esto muestra que se puede tener un desarrollo industrial con buenas prácticas urbanas en ubicaciones atractivas para la mejor mano de obra.



Pensar la industrialización a la par que se piensan las ciudades es la única forma de potenciar el crecimiento de sectores estancados. Por lo demás, las industrias ubicadas a las afueras de las ciudades enfrentan terribles problemas de rotación y disponibilidad de mano de obra que no se pueden suplir con programas de capacitación. Las personas no queremos trabajar lejos de dónde hacemos nuestras vidas. Para tener éxito, la política de reindustrialización debe pensarse desde las ciudades.

Cristina Vélez Valencia

Decana Escuela de Administración

Universidad EAFIT.