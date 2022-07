Inglés, un motor para generar empleo

El inglés es el idioma más hablado en el planeta con más de 1.348 millones de hablantes entre nativos y personas que lo han aprendido como segunda lengua. Estos últimos seguramente han comprendido que dominar este lenguaje es esencial para ser ciudadano del mundo globalizado de hoy y, por lo tanto, fundamental para aprovechar las oportunidades de crecimiento laboral que cada vez más eliminan las fronteras.



A pesar de la importancia del bilingüismo, en Colombia el nivel del dominio de inglés en los futuros profesionales es bajo. Un informe realizado por ‘The Dialogue’, donde estudiaron la enseñanza del inglés en los niveles de educación técnica y formación profesional en países de América Latina, encontró que la mayoría de los estudiantes colombianos tiene una puntuación en el nivel A1, es decir un dominio básico.



Sumado a esto y de acuerdo con un estudio de 2016, sobre el inglés en el ámbito laboral que incluyó a países de la región, al menos la mitad de los empleadores indicó que este idioma es importante para sus organizaciones y que, además, ofrecen mejores paquetes de empleo a los candidatos con un fuerte dominio del inglés. Es decir, tienen acceso a mejores salarios, opciones de ascenso y puestos de mayor jerarquía.



Si bien son diversos los factores que influyen en el bajo nivel de este idioma para los estudiantes colombianos como, por ejemplo, la falta de acceso a programas de educación y el alto costo que representa para algunos sectores de la población invertir en cursos de inglés, es necesario que el Gobierno entrante reconozca la importancia de que el sector público y el privado sumen esfuerzos para hacer que el panorama cambie.



En este sentido, el apoyo del Gobierno debe ser transversal no solo desde el punto de vista presupuestal sino también desde los recursos humanos y técnicos. Para el caso de la enseñanza de idiomas, es necesario instruir a los docentes, brindarles las herramientas necesarias e incluso capacitarlos en el exterior pues ellos cumplen un papel fundamental en la calidad de la educación.



El sector privado no se puede quedar atrás. Las instituciones para el trabajo y desarrollo humano debemos brindar programas educativos con costos competitivos y de calidad para llegar a los sectores cada vez más aislados del bilingüismo.



De esta forma, demostraremos como país que podemos llegar a tener estándares altos en el inglés como sucede en otros países de Latinoamérica como, por ejemplo, Argentina.



Solo así permitiremos que los profesionales colombianos tengan acceso a las grandes oportunidades laborales de hoy para las que dominar el inglés no es una opción. Esto no solo traerá crecimiento profesional y calidad de vida al individuo, sino que también aumentará la competitividad económica del país, demostrando así que el inglés es motor de la economía.



CLAUDIA MARTÍNEZ

Directora de Calidad Estudiantil de American School Way