Innovación, más allá de la molécula

El título de este artículo es: ‘más allá de la molécula’ porque a pesar de haber sido la gran protagonista de la innovación en la industria química durante muchísimos años, la realidad es que el descubrimiento de nuevas moléculas es cada vez más escaso y los desafíos del presente están más asociados a la aplicación inteligente de estas moléculas en nuevos materiales.

La innovación es responder preguntas, resolver desafíos, diseñar nuevos futuros, y esto se logra moviéndonos de los viejos paradigmas a las nuevas normalidades, en muchos aspectos.

En la industria química es movernos de moléculas, productos, soluciones a modelos de negocio más sofisticados, que nos permite salir de la trampa antagónica del precio y saltar al valor.

Innovar implica enfocarnos en el expertise de quien desarrolla la materia prima, y con esto hacer que la experiencia de la industria consumidora sea más fluida y más enfocada en sus mercados, que en temas operacionales que no son el corazón de su negocio.

Un buen ejemplo de esto es la migración que hicimos en BASF, pasando de vender pinturas automotrices a las productoras de automóviles, transitando hacia la facturación por vehículo pintado con una excelente calidad.

Otro gran cambio que empujará la innovación es el caminar por un nuevo sendero que ya no es B2B (Business to Business) y si B2E (Business to Ecosystem), esto quiere decir que desde la industria química iremos cada vez más a orquestar ecosistemas completos que garanticen economías circulares, más sostenibles, incorporando actores no tradicionales en nuestro proceso comercial, como organizaciones sociales, la academia, los gobiernos locales, las startups, los clientes de nuestros clientes, el comercio, operadores logísticos, operadores de servicios públicos como el aseo.

Con el gran salto cuántico que traen las tecnologías de la llamada industria 4.0, traen consigo oportunidades de desarrollar nuevos materiales más allá de los laboratorios, procesos internos más simplificados, menos burocráticos, mejorar la experiencia del cliente y del consumidor, Diseño de nuevos modelos de negocio disruptivos que van más allá del simple e-commerce, y usan las plataformas digitales para conectar actores, para recolectar datos que mejoren los productos y ofertas.

Por último y lo más importante, la innovación debe enfocarse en depurar nuestros portafolios para dedicar ciencia y esfuerzo a desarrollar soluciones que aceleren la circularidad de la economía y el cumplimiento de los objetivos de naciones unidas para el desarrollo. En resumen, dejar un planeta para las nuevas generaciones, mejor de lo que lo recibimos.

ALEXI WIEDEMANN

Gerente Sr de Innovación y Desarrollo de Mercados-Región Andina BASF.