Innovar para proteger

Toda revolución industrial ha hipotecado el futuro para pagar el presente a costa de la degradación de nuestro planeta. La revolución tecnológica actual debe romper este patrón y generar un crecimiento económico sostenible.



Estamos cerca de completar el primer cuarto de este siglo y la crisis climática ya no es novedad. Casi 30% de la tierra se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos.



Producirlos ocupa área más grande que China e India juntas, y consume tres veces más agua que el volumen del lago de Ginebra. Al tiempo, más de 820 millones de personas en el mundo seguían padeciendo hambre en 2018. No hay opción: hay que producir más con menos.

No podemos cuidar lo que no conocemos. Aunque vivimos en la Era de la Información, en cuanto a datos ambientales todavía falta mucho camino por recorrer. La comprensión de dónde están los bosques, los campos y los ríos sigue siendo una tarea desalentadora de la contabilidad ambiental. L



a primera evaluación global de este tipo fue lanzada por las Naciones Unidas en 2000 y tardó casi cinco años en construirse. La evaluación más reciente -IPBES-, se publicó 15 años después. No tenemos 15 años más.



La tecnología está subutilizada cuando se trata de sostenibilidad. Eso tiene que cambiar ahora; hay que poner la tecnología y la innovación a trabajar para la sostenibilidad. Con Inteligencia Artificial (IA) podemos monitorear, modelar y administrar los recursos naturales.



Podemos analizar datos satelitales y sensores subterráneos para monitorear el estado de los bosques y combatir la deforestación ilegal. Así podríamos salvar 32 millones de hectáreas de bosques en el 2030. La contaminación del aire es uno de los peligros ambientales más graves para la salud humana. El uso de la IA podría proporcionar alertas tempranas, precisas y localizadas.



Todo esto exige una monumental capacidad de cómputo y de almacenamiento, y por eso Microsoft se ha comprometido a hospedar los principales conjuntos de datos ambientales del mundo en la nube. Se trata de una computadora planetaria que entregará información satelital, mediciones locales de arroyos y aguas subterráneas, y algoritmos predictivos para que gobiernos, investigadores y expertos puedan tomar decisiones basadas en datos.



Colombia es un país privilegiado, uno de los más biodiversos del mundo. Pero esa riqueza sin innovación está desprotegida. Con herramientas de agricultura de precisión, los campesinos pueden producir más con menos: más sostenible, menos insumos, mayor productividad y cuidando su entorno. Con tecnología, los gobiernos pueden supervisar los ecosistemas en tiempo real y garantizar que se toman las medidas adecuadas para preservarlos.



Pero ninguno de estos actores puede solo. Es posible si juntamos las piezas y dejamos de volar a ciegas. Necesitamos sumar esfuerzos de escala planetaria y un computador a escala planetaria para detonar la innovación ambiental. Es ahora.





Jaime Galviz

Gerente General de Microsoft Colombia