Inversiones que se notan

A pocos días de completar el primer año de mandato del presidente Iván Duque, y en medio la construcción de los balances derivados de la gestión del Gobierno, el camino recorrido en materia de inversión -entendida como un vehículo para jalonar la recuperación de la economía- ha puesto en evidencia positivos resultados reflejados no solo en el creciente arribo de capitales foráneos a Colombia, sino en la creación de condiciones atractivas y sólidas para los inversionistas extranjeros y nacionales.

En línea con este propósito, el Gobierno ha dejado claro que es amigo de la inversión como motor de desarrollo.



Esto significa que ha trabajado sin descanso en la creación de incentivos para atraer grandes proyectos de inversión extranjera directa, en optimizar el modelo de zonas francas como impulsor del desarrollo regional, en crear esquemas tributarios sectoriales y, también, en dejar en firme estrategias red carpet que reúnen herramientas tributarias, institucionales, regulatorias, jurídicas, financieras, entre otras.



Un reflejo de la creación de estas condiciones favorables fue la aprobación de la Ley de Financiamiento del Gobierno la cual definió reglas claras para la llegada de grandes proyectos de inversión y, también, estableció para los inversionistas una tarifa de renta del 27%, la posibilidad de contar con una depreciación acelerada de activos fijos y la apertura a la obtención de contratos de estabilidad jurídica.



También, por la vía de esta Ley, la economía naranja se vio beneficiada con la exención del gravamen de renta por 7 años para las empresas que sean creadas hasta el año 2021.



Asimismo, esta normatividad estableció un impuesto a la renta del 9% para fomentar el desarrollo de la hotelería y el turismo (gracias a este instrumento, los inversionistas no solo pueden emprender la construcción de nuevos hoteles, sino el despegue de parques temáticos, proyectos de ecoturismo, agroturismo y muelles náuticos).



Ahora bien, en materia de resultados (como lo muestran las cifras de ProColombia) hay que destacar en primer lugar que gracias a la creación de condiciones amigables para el aterrizaje de la inversión desde agosto de 2018 a la fecha logramos el arribo de 179 proyectos de IED provenientes de 39 países y valorados en US$6.307 millones (alrededor de $19 billones).



Estas iniciativas -que han contado con el apoyo de ProColombia- se han instalado en 53 municipios bajo la expectativa de generar alrededor de 62.000 puestos de trabajo.



Y entre estas cuantiosas inversiones que han llegado debe resaltarse -por ejemplo- el primer megaproyecto de inversión extranjera en esta administración: se trata de la inversión de US$1.000 millones que anunció el conglomerado japonés SoftBank en la compañía colombiana Rappi.



De igual forma, grandes firmas -como por ejemplo la canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Quebec (inversionista institucional)- han puesto sus ojos en importantes renglones como infraestructura, energía, hotelería, sector financiero, entre otros.



Segundo, otro resultado clave para recordar es la recuperación de la IED en el primer trimestre de este año: esta sumó US$3.335 millones (este dato -que entrega el Banco de la República- fue mayor en un 68,4% frente al reportado entre enero y marzo de 2018).



Y más allá de este alentador incremento, es importante resaltar que los capitales llegaron no solo a sectores típicos como el minero - energético, sino a otras promisorias áreas de la economía colombiana como la industria manufacturera, el transporte, el almacenamiento, la distribución de electricidad, gas y agua, las telecomunicaciones, el agro, entre otros potenciales generadores de empleo y expansión económica.



Por otra parte, los instrumentos para favorecer las condiciones a la inversión también han permitido el despegue de proyectos relacionados con la economía naranja.



Tan solo entre enero y junio de 2019 (como lo muestran las cifras de ProColombia), han despegado nueve proyectos enfocados en sectores como software, audiovisuales y contenidos digitales con un monto de inversión estimado en US$1.077 millones. Estos recursos provienen de países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Australia, Japón y Corea del Sur.



Fomentar la atracción de la inversión como fuente de crecimiento también nos condujo a unir esfuerzos como Gobierno. Por ello, el Ministerio, ProColombia y la Cancillería se articularon para que los empresarios de diferentes países se acerquen a los embajadores que tiene nuestro país con el fin de conocer las atractivas condiciones que Colombia ha dispuesto para la inversión.



De igual forma, diferentes entidades del Gobierno también se han unido para presentar ante los inversionistas por qué Colombia es un destino atractivo en el que los empresarios extranjeros tienen mucho por aprovechar.



En uno de estos encuentros, realizado en Londres, líderes empresariales británicos y europeos conocieron de primera mano la política pro inversión de la administración Duque.



Ahora, para avanzar en el propósito de hacer de la inversión uno de los más importantes pilares del crecimiento, queremos proponer la creación de una Ventanilla Única de Inversiones que facilite la relación entre empresarios y autoridades.



Además, de la mano de ProColombia, identificaremos y acompañaremos a posibles inversionistas extranjeros para que tengan a Colombia en su radar como un destino con reglas claras y, también, nos enfocaremos en nuevas giras de promoción de inversión en el exterior presentando un completo portafolio de proyectos estratégicos.



Estos buenos resultados nos han entregado importantes lecciones que nos incentivan a continuar trabajando de forma articulada y constante con los inversionistas, empresarios, gremios y demás actores del desarrollo productivo. El país está ante un buen momento inversionista que debe aprovecharse bien y en el que la confianza se ha robustecido como materia prima para avanzar.



José Manuel Restrepo Abondano

Ministro de Comercio, Industria y Turismo