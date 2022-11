La Agenda Digital según la ‘Cepal 4.0’

La pasada semana se celebró en Buenos Aires la reunión bienal de la Cepal donde se analiza la situación económica y social de América Latina y el Caribe y se fijan sus prioridades. Esta edición tuvo varias novedades. Además del regreso a la presencialidad, y las reuniones posteriores con la Unión Europea -quien parece decidida a ‘regresar’ a la región-, contó con el estreno del nuevo secretario ejecutivo José Manuel Salazar-Xirinachs, quien lanzó el informe ‘Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe’. Su intervención marcó la línea de una Cepal activa, con un foco tecnológico dentro de diez temas prioritarios. Destacaría cinco mensajes, con implicaciones para la agenda digital de la región.

i. No es momento de cambios graduales y tímidos. La llamada a los ‘Pactos’ es correcta, pero hay que ir más allá, con gobernanza efectiva y diálogos con responsabilidades definidas (bajo el enfoque de ‘misiones’ o de las conocidas políticas de clústeres). En lo digital, ello implica superar la conectividad, apostando por la digitalización de la estructura económica, invirtiendo en skills, y avanzando hacia una regulación inteligente (datos, impuestos, nuevas barreras a la competencia).



ii.La evidencia de ‘desglobalización’ se limita al comercio de bienes. En servicios la globalización se ha vuelto mucho regional, impulsado por razones geopolíticas y de rivalidad tecnológica, no económica. Ello es evidente en los ‘4 Internets’ o la competencia China-EE. UU. en el despliegue del 5G y en Inteligencia Artificial. ¿Dónde se ubicará Latinoamérica? ¿Hacia una tercera vía euro-latinoamericana?



iii.La exportación de nuevos servicios digitales se ha multiplicado x25 desde 1980, casi el doble que la exportación de servicios, y 2,5 veces la de bienes. Este ‘comercio 4.0’ está menos limitado por los cuellos de botella en infraestructuras físicas que sufre A. Latina, y cuenta con potencial alrededor de las materias primas. ¿Se ha encontrado una ‘historia de crecimiento’?.



iv.La mayor cicatriz de la pandemia a futuro es el ‘apagón educativo’, por los cierres de las escuelas (70 semanas en promedio) y la insuficiente conectividad de banda ancha y formación de profesores. Hay que acelerar programas público-privados (escalando los muchos que hay) con foco en tres C: conectividad, capacidades, contenidos. Los sectores de telecomunicaciones, media y tecnología tienen la llave.



v.Para financiar estos programas de educación, exportación y conectividad (solo en conectividad se precisa del orden de US$300.000 millones hasta 2030 para cerrar el diferencial con Ocde), hay que combinar todos los instrumentos posibles: PPPs, bonos temáticos, bancos de desarrollo (incluida la recapitalización del BID y el desarrollo de la banca privada en CAF), y programas europeos como el aun poco conocido Global Gateway.



A todos nos va mucho en que esta ‘Cepal 4.0’ no solo acierte en el diagnóstico y ambición de la agenda digital, sino que contribuya a su implementación con alianzas interregionales público-privadas efectivas. Solo así lograremos la movilización sin precedentes de ideas, política y recursos que la transformación digital exige.

Angel Melguizo

Economista y consultor en políticas públicas y digitales.