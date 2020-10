La banca no la tiene fácil

La pandemia cambió la cotidianidad en todos los aspectos y generó una serie de externalidades que han puesto contra las cuerdas a algunos sectores económicos. Así fue como, con la llegada de la pandemia, el sector financiero pasó de tener conversaciones reactivas en cambio de diálogos proactivos con sus distintos usuarios.



El informe realizado por Colombia Risk Análisis y Monodual sobre la agenda regulatoria y las conversaciones en redes sociales sobre bancos y finanzas público privadas dejó ver que en 2019 algunos temas no parecían tener la tracción suficiente ante la opinión pública.

Sin embargo, dada la crisis el ecosocial tomó fuerza –y con ello los políticos– sin importar si son de izquierda o derecha, lanzan estrategias para acaudalar capital político de cara a las siguientes elecciones.



Y quien considere que esto es solo una percepción sin fundamentos basta con recordar que hace pocos días el Congreso de la República citó a debate de control político al Ministro de Hacienda, al Presidente del Fondo Nacional de Garantías, al Superintendente Financiero y al presidente de Bancoldex, quienes fueron llamados a la Comisión Tercera de Senado para que expliquen, en palabras de los citantes: “por qué los bancos no están entregando créditos a las mipymes” y para que informen sobre el avance de los programas financieros creados por el Gobierno Nacional, específicamente el desembolso en líneas de crédito que tienen garantía en el FNG, con el fin de ayudar a los pequeños y medianos empresarios en el suceso de la pandemia.



El sector financiero está en un momento clave y no debe huir de las conversaciones, y menos, las que definirán el futuro del país. Por el contrario, bienvenidas todas las oportunidades para aclarar las dudas al respecto.



La opinión pública necesita respuestas en el marco de acciones para el bien de la reputación de las organizaciones de este sector, ya que el llamado al Salón Elíptico probablemente, entre otras cosas, es fruto de la carencia de información y comunicación.



En el primer semestre del año, el formato presencial de la ruta Conecta de Bancoldex logró impactar a 713 mipymes ubicadas en siete ciudades del país. Más de 250 mipymes están en gestión para la obtención de los beneficios, con los cuales se espera impactar la sostenibilidad de 17 millones de empleos en el país, es decir el 80% del empleo formal del país.



Como la anterior, hay otras acciones que quizá la opinión pública está perdiendo de vista y como consecuencia de ello, se evidencia el deterioro de la reputación de la banca y el surgimiento de políticos con banderas contra el sector financiero.



La gestión de la reputación, y una mejor comunicación para este sector ayudarán a que en el marco de la crisis, su percepción no sea equivalente a su eficiencia.

Dependerá de cómo la banca dialogue y actúe con la ciudadanía porque el capital reputacional se agotó.



¿Por qué si hay liquidez hay tanta demora en el acceso a créditos?. ¿Por qué mientras todos pierden la banca aparentemente gana? ¿Por qué algunas propuestas suenan bien pero son catastróficas para los ahorros de todos los colombianos?

Son varias preguntas para hacer evidente que la banca, al igual que todos, no la tiene fácil.



Jhan Rivera

Director Monodual.

jhan@monodual.com