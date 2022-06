La ciberseguridad, de costo a inversión

El crecimiento y la madurez de la industria Fintech ha sido de beneficio para la economía en nuestro país. La relación que los usuarios de la banca tienen con el manejo de su dinero, así como la forma de hacer negocios, fue sin duda un gran diferenciador para los pequeños comercios durante la pandemia. Sin embargo, su auge ha puesto a los usuarios y la banca en general en la mira de la ciberdelincuencia.

De acuerdo con el reporte de Amenazas móviles en 2021 de Kaspersky, el número de ataques con troyanos bancarios ha mantenido su ritmo en los últimos meses. En 2021 se produjeron 2,36 millones de ataques a nivel mundial, 600 mil menos que en 2020.



Así mismo, se detectaron más de 95.000 nuevas versiones, muchas de ellas con capacidades mejoradas. Por ejemplo, el troyano bancario Fakecalls es capaz de interrumpir las llamadas cuando los usuarios intentan ponerse en contacto con el banco, sustituyendo las grabaciones de audio por respuestas preparadas del operador. De este modo, logra engañarlos haciéndoles creer que están hablando con un empleado del banco o con el habitual contestador automático y terminan compartiendo involuntariamente información sensible con los atacantes.



No cabe duda de que las aplicaciones bancarias y de pago por móvil están cada vez más extendidas en todo el mundo; en el caso de Colombia, según datos de Colombia Fintech, el 76% de la población digital usa soluciones financieras, por lo que se espera que para este año el promedio general de crecimiento en este sector sea de 12,5%.



En este sentido, de acuerdo con el informe Fintech Market Forecast de Velmie, el sector de pagos transfronterizos y billeteras digitales tendrán un crecimiento del 17,2% y 15,5%, respectivamente, mientras que para la banca móvil será de 10,4% y los pagos por comercio electrónico 7,7%. Esto no solo representa beneficios para la economía, sino que también genera más posibilidades de que los ciberdelincuentes ataquen a los usuarios de estas soluciones de forma más activa.



Es por esto por lo que recomendamos a los usuarios descargar aplicaciones sólo de tiendas oficiales como Apple Store, Google Play o Amazon Appstore. También es importante comprobar los permisos que otorgamos, así como utilizar una solución de seguridad confiable que bloqueé las apps maliciosas, troyanos y adware.



A los representantes de los servicios financieros, les sugerimos limitar el número de intentos para realizar una transacción y educar a los clientes sobre los posibles trucos que pueden utilizar los defraudadores, así como realizar auditorías de seguridad y pruebas de penetración anualmente con el fin de detectar problemas de seguridad en la red de la empresa.



Los ciberdelincuentes emplean nuevas técnicas para burlar las tecnologías antifraude, lo que implica que hay que tener un cambio de mentalidad y dejar de ver a la ciberseguridad como un gasto, para verla como una oportunidad de construir capacidades de resiliencia.



Daniela Álvarez de Lugo

Gerente General para Norte de Latinoamérica en Kaspersky.